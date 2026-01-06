बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य अब भारत नहीं बल्कि किसी और देश की सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं. यह जानकारी उनकी मां और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की.

रोहिणी ने बताया कि 18 साल की उम्र में प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बड़ा बेटा आदित्य दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ है. हालांकि उन्होंने एक्स पर कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है जिससे लोगों की प्रतिक्रियाएं नहीं मिल पा रही है. वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि रोहिणी के बेटे किस देश के सेना में ट्रेनिंग के लिए गए है. आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं.

रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट और संदेश

रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट में बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए गर्व और भावनाओं से भरा संदेश लिखा. उन्होंने कहा कि उनका दिल गर्व से भरा हुआ है क्योंकि आदित्य इतनी कम उम्र में अनुशासन और देश सेवा के कठिन रास्ते पर कदम रख रहा है. रोहिणी ने बेटे को बहादुर, साहसी और अनुशासित बताते हुए लिखा कि जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे परिवार का प्यार और हौसला हमेशा आदित्य के साथ रहेगा.

किस देश की सेना में जा रहे हैं लालू यादव के नाती

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद यह सवाल उठा कि आदित्य किस देश की सेना में प्रशिक्षण ले रहे हैं. रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और वहीं उनका परिवार लंबे समय से निवास कर रहा है. सिंगापुर में कानून के तहत 18 साल की आयु के बाद युवाओं को नेशनल सर्विस के तहत सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है. इसी प्रक्रिया के तहत आदित्य सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं. यह ट्रेनिंग करीब दो साल की होती है और इसे काफी कठोर माना जाता है.

कमेंट सेक्शन बंद, फिर भी पोस्ट हुआ वायरल

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद रखा है, जिससे लोगों की सीधी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ सकीं. इसके बावजूद पोस्ट तेजी से शेयर किया गया और चर्चा का केंद्र बन गया. कई लोग इसे अनुशासन, जिम्मेदारी और साहस का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक परिवार से जुड़ा होने के कारण अलग नजर से देख रहे हैं. कुल मिलाकर लालू यादव के नाती के सिंगापुर की सेना में शामिल होने की खबर ने एक बार फिर रोहिणी आचार्य को सुर्खियों में ला दिया है और यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बनी हुई है.