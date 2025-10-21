दो मंजिला घर बनाने की लागत निर्माण की गुणवत्ता पर पूरी तरह से निर्भर होती है. 1000 वर्ग फुट के प्लॉट के लिए निर्माण लागत 30 लाख रुपए से 36 लाख रुपए तक आ सकती है. इसी के साथ एक स्टैंडर्ड निर्माण के लागत 36 लाख रुपए से 44 लाख रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर बात करें प्रीमियम निर्माण की तो यह लागत 48 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक हो सकती है.