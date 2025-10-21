हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Two Storey House Cost: दो मंजिला मकान बनवाने में कितना आएगा खर्च, जानें इसमें कितना होगा लेबर चार्ज?

Two Storey House Cost: दो मंजिला मकान बनवाने में कितना आएगा खर्च, जानें इसमें कितना होगा लेबर चार्ज?

Two Storey House Cost: अपना घर बनाना हर किसी के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है. आज हम जानेंगे कि दो मंजिला घर बनाने में कितने लागत आती है. तो आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Oct 2025 01:56 PM (IST)
Two Storey House Cost: अपना घर बनाना हर किसी के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है. आज हम जानेंगे कि दो मंजिला घर बनाने में कितने लागत आती है. तो आइए जानते हैं.

Two Storey House Cost: अपना घर बनाना किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े निवेशों में से एक है. लेकिन इस बड़े कदम को उठाने से पहले इससे जुड़ी लागतों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है. सरकार ने हाल ही में निर्माण सामग्री पर जीएसटी कम की थी. इसके बाद घर बनाना थोड़ा सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि दो मंजिला घर को बनाने में कितनी लागत आएगी और मजदूरी के लिए कितना शुल्क देना पड़ सकता है.

दो मंजिला घर बनाने की लागत निर्माण की गुणवत्ता पर पूरी तरह से निर्भर होती है. 1000 वर्ग फुट के प्लॉट के लिए निर्माण लागत 30 लाख रुपए से 36 लाख रुपए तक आ सकती है. इसी के साथ एक स्टैंडर्ड निर्माण के लागत 36 लाख रुपए से 44 लाख रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर बात करें प्रीमियम निर्माण की तो यह लागत 48 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक हो सकती है.
दो मंजिला घर बनाने की लागत निर्माण की गुणवत्ता पर पूरी तरह से निर्भर होती है. 1000 वर्ग फुट के प्लॉट के लिए निर्माण लागत 30 लाख रुपए से 36 लाख रुपए तक आ सकती है. इसी के साथ एक स्टैंडर्ड निर्माण के लागत 36 लाख रुपए से 44 लाख रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर बात करें प्रीमियम निर्माण की तो यह लागत 48 लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक हो सकती है.
लेबर चार्ज आमतौर पर कुल निर्माण लागत का 20% से 40% तक होता है. यह शुल्क ठेकेदार, किस तरह का काम है और जगह पर निर्भर करता है. चिनाई, बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, बिजली के काम और फिनिशिंग के लिए मजदूरी काफी ज्यादा जरूरी है और यह बजट का एक जरूरी हिस्सा भी होती है.
लेबर चार्ज आमतौर पर कुल निर्माण लागत का 20% से 40% तक होता है. यह शुल्क ठेकेदार, किस तरह का काम है और जगह पर निर्भर करता है. चिनाई, बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, बिजली के काम और फिनिशिंग के लिए मजदूरी काफी ज्यादा जरूरी है और यह बजट का एक जरूरी हिस्सा भी होती है.
इसके अलावा कुछ ठेकेदार प्रति वर्ग फुट के आधार पर भी मजदूरी लेते हैं. यह आमतौर पर ₹200 से 350 रुपए प्रति वर्ग फुट तक होता है. इसी के साथ यह फिनिशिंग के प्रकार और काम के दायरे पर भी निर्भर होता है.
इसके अलावा कुछ ठेकेदार प्रति वर्ग फुट के आधार पर भी मजदूरी लेते हैं. यह आमतौर पर ₹200 से 350 रुपए प्रति वर्ग फुट तक होता है. इसी के साथ यह फिनिशिंग के प्रकार और काम के दायरे पर भी निर्भर होता है.
मजदूरों की दैनिक मजदूरियां अलग-अलग होती हैं. जैसे राज मिस्त्री ₹500 से ₹900, बढ़ई ₹600 से ₹1000 इसी के साथ इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लंबर ₹600 से ₹1200 तक कमाते हैं.
मजदूरों की दैनिक मजदूरियां अलग-अलग होती हैं. जैसे राज मिस्त्री ₹500 से ₹900, बढ़ई ₹600 से ₹1000 इसी के साथ इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लंबर ₹600 से ₹1200 तक कमाते हैं.
सितंबर में हुई जीएसटी कटौती ने घर निर्माण को थोड़ा सस्ता बना दिया है. सीमेंट पर 28% जीएसटी से घटकर 18% कर दी गई है. इसी के साथ संगमरमर, ग्रेनाइट और बाकी चीजों पर भी जीएसटी कम अधिक कर दी गई है.
सितंबर में हुई जीएसटी कटौती ने घर निर्माण को थोड़ा सस्ता बना दिया है. सीमेंट पर 28% जीएसटी से घटकर 18% कर दी गई है. इसी के साथ संगमरमर, ग्रेनाइट और बाकी चीजों पर भी जीएसटी कम अधिक कर दी गई है.
सामग्री का चुनाव भी लागत को काफी ज्यादा प्रभावित करता है. प्रीमियम टाइल्स, संगमरमर और माड्यूलर किचन की वजह से कुल खर्च में वृद्धि हो सकती है.
सामग्री का चुनाव भी लागत को काफी ज्यादा प्रभावित करता है. प्रीमियम टाइल्स, संगमरमर और माड्यूलर किचन की वजह से कुल खर्च में वृद्धि हो सकती है.
Published at : 21 Oct 2025 01:56 PM (IST)
