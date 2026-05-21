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Cockroach Survival: डायनासोर मर गए, लेकिन आज भी जिंदा हैं कॉकरोच! जानें कितना जिद्दी होता है यह जीव?
Cockroach Survival: डायनासोर जैसी विशाल प्रजाति भी लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कॉकरोच आज भी जिंदा हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Cockroach Survival: सोशल मीडिया पर कॉकरोच एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं. इसकी शुरुआत तब हुई जब एक इंस्टाग्राम पेज कॉकरोच जनता पार्टी ने X पर एक अकाउंट बनाया. इस अकाउंट को कुछ समय बाद सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया. लेकिन इसके बाद एक नया अकाउंट बनाया गया जिसके बायो में लिखा था कॉकरोच कभी नहीं मरते. यह बात सुनने में भले ही मजाकिया लगे लेकिन विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि कांग्रेस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे मजबूत जीवों में से एक हैं. जहां डायनासोर जैसी विशाल प्रजातियां भी लाखों साल पहले विलुप्त हो गई वहीं कॉकरोच हर बड़ी पर्यावरणीय आपदा से बचते हुए आज भी फल फूल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
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Published at : 21 May 2026 06:18 PM (IST)
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