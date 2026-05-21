कॉकरोच के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक यह है कि सिर कटने के बाद भी वे लगभग एक हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं. इंसानों के उलट वे नाक या फिर फेफड़ों से सांस नहीं लेते. इसके बजाय के अपने शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे छिद्रों का इस्तेमाल करते हैं.