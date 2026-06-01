'RCB फैन्स के साथ अन्याय हुआ..', टीम के IPL जीतने के बाद भी जानें ऐसा क्यों बोले डीके शिवकुमार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार (31 मई) को गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया. इस मैच में विराट कोहली ने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा.

कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जश्न के बीच कहा कि अगर मैच बेंगलुरु में खेला जाता तो आरसीबी के प्रशंसकों के लिए यह एक शानदार पल होता. उन्होंने कहा कि आरसीबी का मैच बेंगलुरु में होना था. हमारे साथ अन्याय हुआ है. डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने इसे राजनीति के चलते वहां ट्रांसफर किया. अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगा.

डीके शिवकुमार ने की कोहली की तारीफ

उन्होंने विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा कि इसलिए आरसीबी के खिलाड़ियों और आरसीबी टीम के लिए उन्होंने मैच जीत लिया. उन्होंने इस साल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. कर्नाटक के प्रशंसकों, आरसीबी के प्रशंसकों और कर्नाटक सरकार की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. कोहली ने 25 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 42 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. यह आईपीएल प्लेऑफ में कोहली का हाईएस्ट स्कोर भी है.

आरसीबी ने लगातार दूसरी बार जीता आईपीएल

वेंकटेश अय्यर के तेज 32 रनों के समर्थन से कोहली की शानदार पारी के चलते मौजूदा चैंपियन टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पकड़ नहीं खोई और लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया. दोनों टीमें फाइनल में अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीतने और मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे कई बार के चैंपियन क्लब में शामिल होने के मकसद से उतरी थीं.

आरसीबी ने 2025 में अहमदाबाद में अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी और अब वे एमआई और सीएसके के बाद खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली तीसरी टीम बन गई हैं. इसके साथ ही क्वालीफायर 1 के विजेताओं द्वारा ट्रॉफी जीतने का सिलसिला 9 सीजन तक बढ़ गया है.

इस जीत के साथ ही जोश हेज़लवुड व्हाइट-बॉल फाइनल में नाबाद बने हुए हैं, जबकि क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल के हर फाइनल में जीत हासिल की है. जीटी, जो 2022 में इसी मैदान पर चैंपियन बनी थी, वो आरसीबी की अनुशासित गेंदबाजी और 6 दिनों में तीसरे मैदान पर तीसरा मैच खेलने के चलते हार गई. खराब मौसम के कारण जीटी शनिवार रात को ही अहमदाबाद पहुंची थी.

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