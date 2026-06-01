IPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है. RCB ने गुजरात टाइटंस को फाइनल में 5 विकेट से मात दी. खिताबी मुकाबले को देखने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थे, सबसे ज्यादा अवार्ड्स उन्होंने ही जीते. प्रेजेंटेशन में रवि शास्त्री ने उनसे मजाक करते हुए पूछा कि अब आप रोजाना कितना दूध पीते हो? इस पर उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया, जो वायरल हो रहा है.

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीतने पर वैभव सूर्यवंशी को सिएरा कार मिली. इसके आलावा उन्होंने ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड जीता. अवार्ड लेने आए वैभव ने बताया कि ये सीजन उनके लिए सीखने वाला भी रहा. उन्होंने बताया कि उन्होंने सीखा कि मैच की स्थिति को देखकर खेलना होता है, हर समय एक जैसे नहीं खेल सकते.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहली ही गेंद उनकी रेंज में आती है, उन्हें लगता है कि वह मार सकते हैं तो वह हिट करने की पूरी कोशिश करते हैं. यही उनका स्टाइल है, जिसमें वह अभी तक सफल भी रहे हैं. बातचीत में रवि शास्त्री ने उनसे कहा, "आप गेंदबाजों की तो ऐसी पिटाई करते हो, आउट ऑफ फैशन. आप रोजाना कितना दूध पीते हो?"

वैभव सूर्यवंशी का जवाब वायरल

ये सवाल सुनकर वैभव सूर्यवंशी की हंसी छूट गई, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि, "मैं अब दूध नहीं पीता." शास्त्री ने फिर कहा आप अब बड़ी अलमारी रख लो, इतने अवार्ड्स रखने के लिए.

Funny conversations between Ravi Shastri and Vaibhav Suryavanshi 😂✨ pic.twitter.com/FmY2TpPr5g — Shin Kohli (@Shinkohli) May 31, 2026

यह भी पढ़ें- चैंपियन RCB को मिले 20 करोड़, वैभव सूर्यवंशी पर कितने करोड़ रुपयों की हुई बारिश; जानिए सभी अवार्ड्स की प्राइज मनी

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेले 16 मैचों में 776 रन बनाए. उन्होंने 1 शतक लगाया और 2 बार शतक से चूक गए. उन्होंने प्लेऑफ के दोनों मैचों में शानदार बल्लेबाजी की, एलिमिनेटर में 97 और क्वालीफायर-2 में 96 रन बनाए. इस सीजन उन्होंने कुल 72 छक्के लगाकर इतिहास रचा, अब वह एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.