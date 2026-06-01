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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?

Delhi News: राहत भरा जून! दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, भीषण गर्मी से कब तक मिलेगी निजात?

Delhi Weather News: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर में 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. लगातार बारिश के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 01 Jun 2026 06:55 AM (IST)
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  • मौसम में बदलाव से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता सुधरी.

दिल्ली-एनसीआर के लिए जून की शुरूआत गर्मी से राहत लेकर आई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शहर में 4 जून तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. लगातार बारिश के कारण 6 जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है.

IMD के अनुसार, वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से और मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बने होने के कारण मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है. इसी कारण दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की स्थिति देखने को मिल रही है.

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कैसा रहा रविवार का मौसम?

दिल्ली में रविवार (31 मई) को अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री कम था. एक दिन पहले यह 37.2 डिग्री सेल्सियस था. रविवार को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि, दिन के समय बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना बना रहा. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी गति15-20 किमी/घंटा  रही और झोंकों के साथ यह 46 किमी/घंटा तक पहुंच गई.  

कैसा रहेगा आज का दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, आज सोमवार (1 जून) को न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान  35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में बादल छाये रहेंगे. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का एक दौर आ सकता सकता, जिसके साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, और झोंकों के साथ शाम के समय में हवा की गति 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. 

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. इस दौरान हल्की से बहुत हल्की बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है. बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने को कहा है क्योंकि इस दौरान पेड़ के गिरने या बिजली के गिरने से कोई भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है. 

दिल्ली के AQI में सुधार

मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली के लोगों को न केवल तपिश से राहत मिली है बल्कि वो साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं.  दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार दूसरे दिन 'संतोषजनक' कैटेगरी में बनी रही. रविवार को AQI 98 था और शनिवार को 85 रहा. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने रविवार को बताया कि 2026 में जनवरी से मई के दौरान दिल्ली का औसत AQI 211 रहा, जो पिछले आठ सालों में दूसरा सबसे कम स्तर है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 01 Jun 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam IMD DELHI WEATHER Monsoon 2026
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