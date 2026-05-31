हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान नहीं बना सकता परमाणु बम लेकिन इजरायल ने कैसे बना लिया, कहां से मिली टेक्नोलॉजी?

ईरान नहीं बना सकता परमाणु बम लेकिन इजरायल ने कैसे बना लिया, कहां से मिली टेक्नोलॉजी?

मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों को लेकर हमेशा से दोहरा मापदंड रहा है. ईरान जहां वैश्विक संधियों और कड़े प्रतिबंधों के कारण चाहकर भी परमाणु बम नहीं बना पा रहा है, वहीं इजरायल ने इसे पहले ही बना लिया था.

By : निधि पाल | Updated at : 31 May 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फ्रांस ने इजरायल को डिमोना में गुप्त परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की.
  • फ्रांस ने अपने परमाणु परीक्षणों का डेटा इजरायल से साझा किया.
  • अमेरिकी कंपनियों से यूरेनियम चोरी, नॉर्वे से भारी जल प्राप्त हुआ.
  • इजरायल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ गुप्त परमाणु परीक्षण किया.

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर एक बार फिर खींचतान तेज हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शांति समझौते के ड्राफ्ट में नए बदलावों की मांग की है, जिससे यह साफ है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की नजरें कितनी टेढ़ी हैं. लेकिन इसी बीच एक बड़ा और जायज सवाल यह उठता है कि जिस मिडिल ईस्ट में ईरान को एक छोटा सा परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं है, वहीं उसके धुर विरोधी इजरायल ने पूरी दुनिया से छिपकर इतनी बड़ी परमाणु शक्ति कैसे खड़ी कर ली? आखिर इजरायल को यह घातक तकनीक किसने और कहां से दी?

फ्रांस की खुफिया दोस्ती और डिमोना का बड़ा राज

इजरायल के परमाणु संपन्न बनने की कहानी 1950 और 1960 के दशक से शुरू होती है. उस दौर में इजरायल को सबसे बड़ी और गोपनीय तकनीकी मदद फ्रांस से मिली थी. साल 1957 में फ्रांस और इजरायल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना में एक बेहद सीक्रेट परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाने में मदद की. फ्रांस ने न सिर्फ रिएक्टर बनाया, बल्कि इजरायल को हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम तैयार करने के लिए पुनर्संसाधन की बेहद जटिल तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता भी मुहैया कराई.

फ्रांस के परीक्षणों से मिला इजरायल को तैयार डेटा

फ्रांस और इजरायल की यह जुगलबंदी सिर्फ रिएक्टर बनाने तक ही सीमित नहीं रही. फरवरी 1960 में फ्रांस ने जब अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, तो उसने इस बेहद संवेदनशील टेस्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिक आंकड़े और गुप्त डेटा इजरायल के साथ साझा कर दिए. इस असीमित पहुंच की बदौलत इजरायल के वैज्ञानिकों को अपने स्तर पर कोई बड़ा परीक्षण किए बिना ही परमाणु बम की सटीक कार्यप्रणाली और डिजाइन का पूरा खाका मिल गया, जिससे उनका काम कई साल आगे बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: Plastic Banknotes: दुनिया के किन देशों में चलते हैं प्लास्टिक के नोट, सबसे पहले किसने शुरू किया था?

अमेरिकी कंपनियों से यूरेनियम की रहस्यमयी चोरी

इजरायल के इस गुप्त मिशन में अमेरिका के कुछ खुफिया रास्तों का भी बड़ा योगदान रहा. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 1960 के दशक में पेंसिलवेनिया में स्थित 'NUMEC' नामक एक अमेरिकी परमाणु ईंधन संयंत्र से बड़ी मात्रा में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था. माना जाता है कि अमेरिकी और यूरोपीय यहूदी वैज्ञानिकों के एक मजबूत नेटवर्क ने इस बम-ग्रेड यूरेनियम को चुपचाप इजरायल भिजवा दिया था. इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर फैले इस नेटवर्क ने इजरायल को कई महत्वपूर्ण क्लासिफाइड डेटा भी सौंपे.

नॉर्वे का भारी जल और दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट

एक परमाणु रिएक्टर को सुचारू रूप से चलाने और प्लूटोनियम बनाने के लिए भारी जल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. इजरायल ने यह जरूरी संसाधन भी गुप्त रूप से नॉर्वे से हासिल कर लिया, जिसने डिमोना रिएक्टर को चालू करने में मुख्य भूमिका निभाई. अपनी तकनीक को अंतिम रूप देने के लिए इजरायल ने साल 1979 में दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक गुप्त परमाणु परीक्षण भी किया, जिसे दुनिया 'वेला इंसिडेंट' के नाम से जानती है. इसी तरह इजरायल ने बिना किसी शोर-शराबे के खुद को परमाणु शक्ति बना लिया.

अस्पष्ट नीति के खेल से प्रतिबंधों से बचा इजरायल

इजरायल की सबसे बड़ी ताकत उसकी परमाणु अस्पष्टता की नीति रही है. उसने आज तक आधिकारिक तौर पर कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु बम हैं, और न ही कभी इसका पूरी तरह खंडन किया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजरायल ने कभी भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए. इस वजह से वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में नहीं आता और दुनिया के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से हमेशा सुरक्षित बच निकलता है.

ईरान के आड़े आती है अंतरराष्ट्रीय संधियों की दीवार

इजरायल के विपरीत, ईरान की स्थिति बिल्कुल अलग है. ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर दस्तखत किए हैं. कानूनन इस संधि से बंधे होने के कारण ईरान केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों, जैसे बिजली बनाने या मेडिकल रिसर्च के लिए ही परमाणु ऊर्जा का विकास कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षक लगातार ईरान के परमाणु संयंत्रों की कड़ाई से निगरानी और जांच करते रहते हैं, जिससे उसके लिए चुपके से बम बनाना नामुमकिन हो जाता है.

अमेरिकी पाबंदियां और इजरायल के साइबर हमले

ईरान जब भी अपने परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा बेहद कड़े आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं. इन प्रतिबंधों के कारण ईरान का बैंकिंग सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह टूट जाता है. सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के नतान्ज़ जैसे मुख्य परमाणु ठिकानों पर स्टक्सनेट जैसे खतरनाक साइबर हमले किए हैं, जिससे उनकी परमाणु मशीनें तबाह हो गईं और उनका पूरा कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया.

वैज्ञानिकों की टारगेट किलिंग और धार्मिक फतवा

ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को चुन-चुनकर मौत के घाट उतारा है. इन हमलों से ईरान का वैज्ञानिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके अलावा, ईरान के भीतर एक धार्मिक पहलू भी है. साल 2005 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक धार्मिक फतवा जारी कर परमाणु हथियारों के निर्माण और इस्तेमाल को इस्लाम में पूरी तरह हराम घोषित किया था. हालांकि पश्चिमी देश इस फतवे को केवल एक राजनीतिक ढोंग मानते हैं.

यह भी पढ़ें: Opium Addiction: अफीम का नशा करने वालों को क्यों नहीं फील होती अपनी बर्बादी, यह कैसे काम करता है?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump Israel Got Nuclear Weapons US Iran Nuclear Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ईरान नहीं बना सकता परमाणु बम लेकिन इजरायल ने कैसे बना लिया, कहां से मिली टेक्नोलॉजी?
ईरान नहीं बना सकता परमाणु बम लेकिन इजरायल ने कैसे बना लिया, कहां से मिली टेक्नोलॉजी?
जनरल नॉलेज
Attack on Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?
अभिषेक बनर्जी जहां से सांसद, वहां कितने हिंदू-मुस्लिम; जानें लोकसभा सीट की आबादी?
जनरल नॉलेज
Opium Addiction: अफीम का नशा करने वालों को क्यों नहीं फील होती अपनी बर्बादी, यह कैसे काम करता है?
अफीम का नशा करने वालों को क्यों नहीं फील होती अपनी बर्बादी, यह कैसे काम करता है?
जनरल नॉलेज
No Tobacco Day: तंबाकू का मतलब सिर्फ सिगरेट या गुटका नहीं, इससे बनते हैं कई प्रोडक्ट, जानें सबसे बड़ा खरीदार कौन?
तंबाकू का मतलब सिर्फ सिगरेट या गुटका नहीं, इससे बनते हैं कई प्रोडक्ट, जानें सबसे बड़ा खरीदार कौन?
Advertisement

वीडियोज

IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
क्रिकेट
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए कई सुझाव
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए सुझाव
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
इंडिया
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
ऑटो
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
World No Tobacco Day: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget