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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRules To Get Pakistan Visa: कैसे मिलता है पाकिस्तान का वीजा? पड़ोसी मुल्क घूमने के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

Rules To Get Pakistan Visa: कैसे मिलता है पाकिस्तान का वीजा? पड़ोसी मुल्क घूमने के लिए इन शर्तों को पूरा करना है जरूरी

Rules To Get Pakistan Visa: भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बाद वहां जाया जा सकता है कि नहीं? जानिए पहले यात्रा के नियम और मौजूदा स्थिति.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 01 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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Rules To Get Pakistan Visa: भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी भले ही कम हो, लेकिन दोनों देशों के बीच आना-जाना हमेशा से सबसे मुश्किल सफर रहा है. सामान्य दिनों में जहां थोड़े कठिन नियमों को मानकर पाकिस्तान जा सकते थे, वहीं आज के समय में ये बदल चुके हैं. आइए जानते हैं कि इस समय में वहां जा भी सकते हैं कि नहीं और अगर जा भी सकते हैं तो कौन से नियमों का पालन करके?

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बंद हैं पाकिस्तान जाने के सारे रास्ते?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. इस सब के कारण फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच वीजा सेवाएं पूरी तरह बंद हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर से लेकर हवाई सफर तक, सब कुछ बंद पड़े हैं. सरकार ने भी नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की बात कही है. अभी केवल विशेष धार्मिक समझौतों के वजह से बहुत कम लोगों को ही जांच के बाद वहां जाने की इजाजत मिल रही है.

पहलगाम हमले से पहले इन 3 वजहों से ही जा सकते थे पाकिस्तान

  • अगर आपके सगे भाई-बहन या माता-पिता पाकिस्तान में रहते हैं, तभी आपको वीजा मिल सकता था.
  • वहां की किसी बड़ी कंपनी का आधिकारिक न्योता होने पर ही व्यापारिक वीजा मिलता था.
  • हिंदू और सिख श्रद्धालुओं को विशेष जत्थों में वहां के ऐतिहासिक मंदिरों और गुरुद्वारों के दर्शन की इजाजत मिलती थी.

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वीजा पाने के लिए ये शर्तें बेहद जरूरी

  • आपके पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने से एक साल तक बची हो.
  • पाकिस्तान में रहने वाले आपके रिश्तेदार को एक सरकारी स्टांप पेपर पर लिखित गारंटी देनी होती है कि आपकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है.
  • वहां रहने वाले व्यक्ति का पाकिस्तानी पहचान पत्र और उनके घर का बिजली या पानी का बिल जमा करना पड़ता है.
  • पाकिस्तान पहुंचने के 24 घंटे के भीतर और वहां से लौटते समय, आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है.

क्या आज के समय पाकिस्तान जा सकते हैं?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने कूटनीतिक तनाव के कारण आज के समय में आम लोगों के लिए पाकिस्तान जाना संभव नहीं है.

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Published at : 01 Jun 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Army LOC India - Pakistan Relations OPERATION SINDOOR
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