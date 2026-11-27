कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद पर रितब्रत बनर्जी की नियुक्ति को रद्द कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक अख्रुज्जमान की चीफ व्हिप के तौर पर की गई नियुक्ति को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे इस नियुक्ति पर दोबारा विचार करें और 10 दिनों के भीतर कारण बताते हुए एक नया आदेश जारी करें.

यह फैसला जस्टिस कृष्णा राव ने टीएमसी विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनाया. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें पार्टी की ओर से नामित उम्मीदवार शोभनदेब चट्टोपाध्याय के बजाय तृणमूल कांग्रेस के एक अलग गुट का नेतृत्व कर रहे रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई थी. पार्टी ने वरिष्ठ विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का अपना फैसला विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था. हालांकि, इसके बाद रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के एक अलग गुट ने इस पद पर अपना दावा पेश किया.

विधानसभा अध्यक्ष ने 3 जून को अलग हुए गुट के आवेदन को स्वीकार करते हुए रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी. इस फैसले को चुनौती देते हुए शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि अध्यक्ष ने इस पद के लिए उन्हें नामित करने के राजनीतिक दल के फैसले को नजरअंदाज किया है.



इस मामले पर शुरुआत में सिंगल बेंच और उसके बाद डिवीजन बेंच ने विचार किया. अगस्त में डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया था कि रितब्रत बनर्जी की नियुक्ति दो महीने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में जारी रहेगी, जबकि सिंगल बेंच को मूल चुनौती पर फैसला करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की और 21 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अब हाईकोर्ट ने रितब्रत बनर्जी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है और अध्यक्ष को कारण बताते हुए नया आदेश पारित कर इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है.

टीएमसी विधायक शोभनदेब चट्टोपाध्याय के वकील श्रीसर्णो बनर्जी ने कहा, 'आज कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रितब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष और अख्रुज्जमान को चीफ व्हिप नियुक्त किया था. कोर्ट ने अध्यक्ष को 10 दिनों के भीतर यह फैसला लेने का निर्देश दिया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसलिए TMC द्वारा मूल रूप से नेता प्रतिपक्ष चुने गए शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मुझे उम्मीद है कि रितब्रत बनर्जी अब अपने वकील मित्र अख्रुज्जमान से अच्छी सलाह लेंगे, जिनका नाम मैंने अब तक किसी भी कानूनी जर्नल में नहीं देखा है.'