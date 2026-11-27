मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी हुई थी. इसकी चर्चा देश-विदेश तक हुई है. विवाह में लाखों लोग अलग-अलग जगह से पहुंचे थे. कहा जा रहा है कि इस शादी में कई करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. अब इस खर्च को लेकर सवाल उठने लगे हैं. जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने तो जांच की मांग कर दी है.

शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव से मीडिया ने सवाल किया कि अनंत सिंह के यहां बेटी की शादी हुई है, करोड़ों खर्च हुआ है. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "खर्च किए तो हम क्या करें... उनकी बेटी की शादी थी तो किए... बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए. इसमें गलत हुआ है..."

'सरकार को लेना चाहिए संज्ञान'

आगे तेज प्रताप ने कहा, "सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इतना खर्चा कहां से हो रहा है? कम से कम ईडी और सीबीआई लगे कि इतना जो खर्च हुआ वो कहां से हो रहा है."

'…तो सरेंडर काहे नहीं कर रहे'

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने पूर्व सांसद आनंद मोहन पर भी प्रतिक्रिया दी. सवाल किया गया कि आनंद मोहन को एक महीने के अंदर सरेंडर करना है. इस पर तेज प्रताप ने कहा, "तो सरेंडर काहे नहीं कर रहे हैं. सब क्रिमिनल लोगों को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए. सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से चलाती है तो आधा से ज्यादा क्रिमिनल सब उनकी पार्टी में भरे हैं तो पकड़े उन लोगों को… जेल के अंदर करे."

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जेल मैन्युअल में बदलाव की मांग

तेज प्रताप यादव ने कहा कि जेल मैन्युअल में ये भी बदलाव करना चाहिए कि जो क्रिमिनल छवि का है, जिसके कारण बिहार बदनाम होता है, वैसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए.

तेज प्रताप से स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भी रिएक्शन मांगा गया. इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो असुरी है, राक्षसी है, इसलिए धर्म पर ये लोग बोलते हैं.

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