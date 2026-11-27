मानसून सत्र के दूसरे चरण की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. इस दौरान सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश करेगी. इसी के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है. दोपहर एक बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी.

सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है. साथ ही पुराने परिसीमन बिल में 50 फीसदी सीट बढ़ाने वाले प्रावधान को भी मंजूरी दी जा सकती है. बता दें कि एक हफ्ते के भीतर ये मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक है.

कांग्रेस की बैठक

उधर कांग्रेस ने भी आज शाम को बड़ी मीटिंग बुलाई है. खबर है कि आज कांग्रेस संसदीय रणनीति टीम की बैठक होने जा रही है. यानी साफ है कि दोनों खेमों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है.

मानसून सत्र का दूसरे चरण में 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी.दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को खत्म हो सकती है.

मानसून सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान ना तो प्रश्न काल होगा.ना ही शून्य काल और कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लाया जाएगा.

बता दें कि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और 13 अगस्त को स्थगित हुआ था. लेकिन उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं किया गया था. सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को पूरी तरह खत्म घोषित कर देना. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सरकार को नया सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी. मानसून सत्र को ही आगे बढ़ा दिया गया.और इसके लिए शॉर्ट नोटिस की ही जरुरत होती है.

लोकसभा में NDA

कुल- 320

- BJP – 241

- NCP(I) – 20

- TDP – 16

- SHS – 13

- JDU – 12

- अन्य – 18

लोकसभा में INDIA - कुल- 183

- INC – 98

- SP – 37

- MAITC – 08

- NCP-SP – 08

- RJD – 04

- अन्य – 28

लोकसभा

NDA 320

INDIA 183

अन्य 37

रिक्त 3

2/3 बहुमत- 360

कुल सीटें 540



राज्यसभा

NDA 153

INDIA 64

अन्य 28

रिक्त 0

2/3 बहुमत 164

कुल सीटें 245



2/3 बहुमत का गणित

लोकसभा - 360

सरकार के पास-320

अतिरिक्त जरूरत- 40

राज्यसभा- 164

सरकार के पास- 153

अतिरिक्त जरूरत- 11

कैसे सरकार पूरा करेगी 360 का आंकड़ा?

ऐसे में सत्ता पक्ष की नजर डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) पर है. डीएमके के 22 और एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं. वहीं परिसीमन बिल को YSRCP भी समर्थन दे सकता है. उसके 4 सांसद हैं. एक परिस्थिति ऐसी भी बन रही है और इसकी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) भी समर्थन दे सकती है. या फिर वो अनुपस्थित रह सकती है. उसके तीन सांसद हैं. अन्य तीन सांसद हैं जो एनडीए का साथ दे सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास सेफ मार्जिन भी है.