परिसीमन विवाद Live: सुप्रिया सुले बोलीं- 'हम देश हित में...', कांग्रेस ने लिया अहम फैसला
महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन बिल को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. दावा है कि सरकार ने दो तिहाई बहुमत के लिए समर्थन जुटा लिया है. वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है.
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मानसून सत्र के दूसरे चरण की घोषणा ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. इस दौरान सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन बिल पास कराने की कोशिश करेगी. इसी के लिए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है. दोपहर एक बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी.
सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो सकती है. साथ ही पुराने परिसीमन बिल में 50 फीसदी सीट बढ़ाने वाले प्रावधान को भी मंजूरी दी जा सकती है. बता दें कि एक हफ्ते के भीतर ये मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक है.
कांग्रेस की बैठक
उधर कांग्रेस ने भी आज शाम को बड़ी मीटिंग बुलाई है. खबर है कि आज कांग्रेस संसदीय रणनीति टीम की बैठक होने जा रही है. यानी साफ है कि दोनों खेमों की तरफ से अपनी अपनी तैयारी की जा रही है.
मानसून सत्र का दूसरे चरण में 30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक होगी.दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को खत्म हो सकती है.
मानसून सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के दौरान ना तो प्रश्न काल होगा.ना ही शून्य काल और कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लाया जाएगा.
बता दें कि 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और 13 अगस्त को स्थगित हुआ था. लेकिन उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं किया गया था. सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को पूरी तरह खत्म घोषित कर देना. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सरकार को नया सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी. मानसून सत्र को ही आगे बढ़ा दिया गया.और इसके लिए शॉर्ट नोटिस की ही जरुरत होती है.
लोकसभा में NDA
कुल- 320
- BJP – 241
- NCP(I) – 20
- TDP – 16
- SHS – 13
- JDU – 12
- अन्य – 18
लोकसभा में INDIA - कुल- 183
- INC – 98
- SP – 37
- MAITC – 08
- NCP-SP – 08
- RJD – 04
- अन्य – 28
लोकसभा
NDA 320
INDIA 183
अन्य 37
रिक्त 3
2/3 बहुमत- 360
कुल सीटें 540
राज्यसभा
NDA 153
INDIA 64
अन्य 28
रिक्त 0
2/3 बहुमत 164
कुल सीटें 245
2/3 बहुमत का गणित
लोकसभा - 360
सरकार के पास-320
अतिरिक्त जरूरत- 40
राज्यसभा- 164
सरकार के पास- 153
अतिरिक्त जरूरत- 11
कैसे सरकार पूरा करेगी 360 का आंकड़ा?
ऐसे में सत्ता पक्ष की नजर डीएमके और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) पर है. डीएमके के 22 और एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं. वहीं परिसीमन बिल को YSRCP भी समर्थन दे सकता है. उसके 4 सांसद हैं. एक परिस्थिति ऐसी भी बन रही है और इसकी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) भी समर्थन दे सकती है. या फिर वो अनुपस्थित रह सकती है. उसके तीन सांसद हैं. अन्य तीन सांसद हैं जो एनडीए का साथ दे सकते हैं. सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास सेफ मार्जिन भी है.
Delimitation Bill: परिसीमन पर क्या बोली बीजेडी?
ओडिशा के पू्र्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने कहा कि संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का रुख क्या होगा, इस पर फैसला पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे.
सुप्रिया सुले ने कहा- देश हित में हम काम करते हैं
सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया कि परिसिमन बिल अगर देश के हित के लिए रहेगा तो वो समर्थन देंगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले हमेशा देश के हित में काम करते आ रही है.