Monsoon Session 2026 Prorogation Delay: संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई से शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है. लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे और विरोध के बाद 13 अगस्त 2026 से जब से दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, तब से लेकर अब तक 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन मानसून सत्र का सत्रावसान अभी तक नहीं हुआ है. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब किसी सत्र के लिए सत्रावसान में इतनी देरी हुई हो. इससे पहले भी चार बार ऐसा हो चुका है. आइए जानें कि पहले कब-कब ऐसा हुआ.

1987: आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र

अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो प्रोग्राम में यह ब्रॉडकास्ट हुआ कि स्वीडिश हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने बोफोर्स तोप का सौदा पक्का करने के लिए भारतीय नेताओं को रिश्वत दी थी. अब भ्रष्टाचार के इस आरोप पर 12 मई 1987 को संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए टल गया. 76 दिनों तक आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र बिना रुके चला. इसके बाद 27 जुलाई को इसका सत्रावसान हुआ. इसके बाद लोकसभा सेशन का दूसरा हिस्सा 28 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए टल गया और 3 सितंबर को इसे औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया.

1989: मानसून सत्र

18 जुलाई 1989 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टीएन चतुर्वेदी ने संसद में बोफोर्स डील को लेकर एक रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में तोप की खरीद में अनिश्चितताओं का खुलासा हुआ. जिसके बाद 100 विपक्षी सांसदों ने विरोध में एक साथ इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे के बाद आठवीं लोकसभा तका 14वां सत्र और राज्यसभा का 151वां सेशन 18 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. इसके बाद 11 अक्टूबर संसद फिर से शुरू हुई और लोकसभा चुनाव से पहले 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को स्थगित कर दिया. तब 54 दिन सेशन लेट रहा.

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2006: बजट सत्र 14वी लोकसभा का सातवां सेशन

14वीं लोकसभा का सातवां सेशन और राज्यसभा का 207वां सेशन 49 दिनों के लिए बिना रोक-टोक के चला. क्योंकि सोनिया गांधी और सत्ताधारी गठबंधन से कई दूसरे एमपी को संवैधानिक नियम के तहत अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा था. अब समाजवादी पार्टी की एमपी जया बच्चन को 17 मार्च 2006 को यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन होने की वजह से डिसक्वालिफाई कर दिया गया. उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट को भी नेशनल एजवाइजरी काउंसिल की मेंबरशिप की वजह से डिसक्वालिफाई होने का खतरा था.

इसके बाद सोनिया गांधी ने NAC और रायबरेली से MP पद से इस्तीफा दे दिया. तभी पांच अहम राज्यों के चुनावों से पहले 22 मार्च को संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. फिर 8 मई को रायबरेली में उपचुनाव हुआ और 10 मई को संसद फिर से शुरू हुई. 11 मई को सोनिया गांधी उपचुनाव जीत गईं. संसद द्वारा पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, 2006 पास करने के बाद 23 मई को दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. दो दिन बाद राष्ट्रपति ने संसद को स्थगित कर दिया. इस दौरान 49 दिनों तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही.

2008: 14वीं लोकसभा का 14वां सत्र

जब भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, इसी बीच लेफ्ट पार्टियों के UPA-I गठबंधन से समर्थनन वापस लेने के बाद जुलाई 2008 में सरकार ने सिर्फ विश्वास मत के लिए दो दिन की मीटिंग रखी थी. तब CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के 59 एमपी शामिल थे. सरकार ने विश्वास मत जीता और 22 जुलाई को अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित कर दी गई. जब तक अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो गया, तब तक मानसून सत्र दोबारा नहीं शुरू हुआ था.

14वीं लोकसभा का 14वां सेशन 17 अक्टूबर 2008 को दोबारा से शुरू हुआ और नियमित पार्लियामेंट्री काम होने के बाद ही 24 दिसंबर को सेशन खत्म कर दिया गया. इस सेशन के नाम सबसे लंबे वक्त 87 दिन तक स्थगित होने और दोबारा शुरू होने के बीच रिकॉर्ड था.

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