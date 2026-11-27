Ballabgarh Air Pollution: हरियाणा के बल्लभगढ़ में नवंबर 2026 के दौरान हवा की गुणवत्ता लगातार खराब रही है. यह कई बार राष्ट्रीय प्रदूषण रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा. सड़क की धूल, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक गतिविधि और मौसम की स्थिति इसकी मुख्य वजहें मानी गईं. 27 नवंबर को यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 से ऊपर दर्ज किया गया.

नवंबर में बल्लभगढ़ के प्रदूषण के आंकड़े

रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के दौरान 7 बार बल्लभगढ़ में देश का सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया. 8 नवंबर को यहां का सूचकांक 398 और 13 नवंबर को 400 तक पहुंच गया था. 24 नवंबर को यह आंकड़ा 326 पहुंच गया था. 25 नवंबर को बल्लभगढ़ में 247 AQI दर्ज किया गया. इसी के साथ फरीदाबाद में यह 157 था. भारत के AQI वर्गीकरण के मुताबिक 201 से 300 के बीच का स्तर खराब श्रेणी में आता है और 101 से 200 के बीच का स्तर मध्यम माना जाता है. इस तरह उस दिन फरीदाबाद की तुलना में बल्लभगढ़ में हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब थी. 27 नवंबर को यह आंकड़ा 342 से ज्यादा दर्ज किया गया.

वायु प्रदूषण की वजह क्या है?

सड़क की धूल इसकी एक बड़ी वजह है. सड़कों से उड़ने वाली धूल, जिसमें मोहना रोड के आसपास की इलाके भी शामिल हैं PM 10 की मात्रा को बढ़ा सकते हैं. इसका मतलब उन कणों से होता है जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है. PM 2.5 उन कणों को कहते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है.

वाहन और पास के इंडस्ट्रियल जोन से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है. कचरा, प्लास्टिक, और पुराने टायर को खुले में जलाने से जहरीला धुआं निकल सकता है.

मौसम भी स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर सकता है. नवंबर के दौरान तापमान में गिरावट, हवा की धीमी रफ्तार और वायुमंडलीय स्थिरता की वजह से प्रदूषक तत्व हवा में नहीं फैल पाए और एक जगह जमा रह जाते हैं. जमीन के पास उत्सर्जन और धूल जमा हो सकते है.

प्रदूषित हवा से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से दिल और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही सांस या फिर दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है. घर से बाहर निकलते वक्त अच्छी तरह फिट होने वाला N95 मास्क पहनने से हवा में मौजूद कणों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है.

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