RBI Gold Reserves: भारतीय रिजर्व बैंक अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा विदेशी तिजोरियों से हटकर देश के अंदर ला रहा है. इस कदम से केंद्रीय बैंक का अपनी संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ता है और विदेशी संस्थानों पर निर्भरता भी कम होती है. 25 नवंबर 2026 को जारी आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 60.08 टन सोना भारत लाया गया. देश के कुल 880.52 टन स्वर्ण भंडार में से अब 740.13 टन सोना देश के अंदर रखा गया है. बाकी बचा 140.39 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास रखा हुआ है.

आरबीआई सोना भारत क्यों ला रहा है?

इसकी एक वजह प्रतिबंधों का जोखिम और भू-राजनीतिक तनाव हो सकता है. 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी केंद्रीय बैंक की विदेशी संपत्तियों का एक हिस्सा फ्रीज कर दिया था. इस घटना के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपने विदेशी भंडारों की सुरक्षा और उन तक पहुंच पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है. देश के अंदर सोना रखने से विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम होती है. हालांकि आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह का जिक्र नहीं किया है.

भारत में सोना रखने से आरबीआई का अपने भंडार पर फिजिकल कंट्रोल हो जाता है. किसी अंतरराष्ट्रीय संकट या फिर बढ़ते तनाव के वक्त इससे विदेशी संस्थानों पर परिचालन संबंधी निर्भरता कम हो सकती है. हालांकि विदेश में रखा गया सोना भी आरबीआई की ही संपत्ति रहता है.

भारत के पास सोना सुरक्षित रूप से रखने के लिए जरूरी तिजोरी का बुनियादी ढांचा मौजूद है. इसी वजह से केंद्रीय बैंक अपने भंडार का एक बड़ा हिस्सा देश के अंदर रख पा रहा है.

सोने की कीमत गिरेगी या फिर बढ़ेगी?

सोने को वापस भारत लाने से बाजार की कीमतों पर सीधा असर पड़ने की संभावना नहीं है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आरबीआई ने 60.08 टन सोना घरेलू भंडारण में रख लिया है लेकिन भारत का कुल स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर ही बना रहा. यह सिर्फ मौजूद सोने के भंडारण की जगह में बदलाव था ना कि बाजार से की गई कोई नई खरीद.

इस वजह से जगह बदलने से ना तो बाजार की मांग में सीधे तौर पर कोई बढ़ोतरी होती है और ना ही मौजूदा आपूर्ति में कोई कमी आती है. भारत में सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय सोने के भाव, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, इंपोर्ट ड्यूटी और घरेलू मांग से प्रभावित होती हैं. अमेरिका में ब्याज दर, डॉलर की मजबूती, वैश्विक महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव भी कीमतों पर असर डालते हैं.

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