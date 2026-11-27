Government Employees Education Fund: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय कर्मचारी जो नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं, उनको अब सरकार की तरफ से अलग से पढ़ाई के लिए पैसे मिलेंगे. अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार उनको 6000 रुपये हर साल देगी. इस पैसे के जरिए वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी पढ़ाई लगातार कर सकते हैं. आइए जानें कि इसके दायरे में कौन से कर्मचारी आएंगे और वे कौन-कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं.

क्या नियम हैं और कौन से लोग हैं पात्र?

सरकार के इस मिशन कर्मयोगी के तहत हर केंद्रीय कर्मचारी के लिए अधिकतम सीमा 6000 रुपये ही रहेगी, फिर चाहे आप एक कोर्स करें या कई. जब कोर्स पूरा हो जाएगा और कर्मचारी को उसका आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलेगा. तब विभाग iGOT डैशबोर्ड से कोर्स पूरा होने की पुष्टि करेगा. कोर्स पूरा होने की पुष्टि होने के बाद ही कर्मचारी की जेब में 6000 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए प्रमाणपत्र और फीस की रसीद के साथ तयसीमा 30 दिन के अंदर विभाग में जमा कराना होगा. ये कोर्स मैदानी कर्मचारियों से लेकर विभागीय अधिकारियों सभी के लिए होंगे. इसको संबंधित विभाग तय करेगा.

कैसे पैसा मिलेगा?

सरकार से पैसा लेने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले कोर्स खरीदना होगा और उसे पूरा पढ़कर खत्म करना होगा. इसके लिए उनको अपने खर्च पर ही कोर्स की फीस भरनी होगी. कोर्स पूरा होते ही सर्टिफिकेट और फीस की रसीद विभाग में जमा कर दें. फिर विभाग के द्वारा सभी बातों का सत्यापन किया जाएगा और राशि कर्मचारी के खाते में भेज दी जाएगी.

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कौन-से कोर्स कर सकते हैं?

iGOT Karmayogi इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रीमियम चुनिंदा ऑनलाइन कोर्स जो कि आपके रोल और डोमेन से मेल खाते हों और क्षमता विकास की योजना से मेल खाते हैं, उनकी पढ़ाई की जा सकती है. इसमें कानून, नीति, तकनीक, AI, प्रशासन, डिजिटल कौशल जैसे कोर्स शामिल हैं. हालांकि आप वही कोर्स कर सकते हैं, जो कि विभाग द्वारा मान्य हों.

अगर कोर्स महंगा है तो 6 हजार के ऊपर की रकम कौन देगा?

हर कोर्स के लिए कर्मचारियों को सालाना सिर्फ 6000 रुपये ही मिलेंगे. इसके लिए भी पहले उनको उनकी जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे. 6000 से ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा रकम होगी, उसका भुगतान और वहन सरकारी कर्मियों को स्वयं ही उठाना होगा. इस व्यवस्था के तहत वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि अधिकतम 6000 रुपये ही है.

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