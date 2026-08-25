एक्सप्लोरर
क्या चीनी खरीदने पर लिमिट लगा सकते हैं दुकानदार? जानें नियम
चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सुपरमार्केट स्टॉक प्रबंधन चीनी बिक्री पर नियम तय कर रहे हैं. आइए जानें कि क्या बिना सरकार के कहे दुकानदार चीनी की खरीद पर स्टॉक लिमिट सेट कर सकते हैं कि नहीं.
देश भर के खुदरा बाजारों में चीनी की दरें 60 रुपये प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई हैं. कीमतों में आई इस तेजी के बीच सरकार का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार मौजूद है और जल्द ही दरों में राहत मिलेगी. हालांकि, इंदौर के एक बड़े सुपर स्टोर में प्रति ग्राहक 5 किलो चीनी बिक्री की सीमा तय किए जाने का नोटिस बोर्ड लगने के बाद आम लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या दुकानदार अपनी मर्जी से बिक्री सीमित कर सकते हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Aug 2026 04:29 PM (IST)
Tags :Sugar Purchase Limit
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, जिसे ध्रुव जुरैल ने श्रीलंका में दोहराया?
जनरल नॉलेज
जब नहीं था फ्रिज तो खाना कैसे सुरक्षित रखते थे आदिमानव? हैरान कर देगा सच
जनरल नॉलेज
प्याज के दाम ने कब-कब गिराई सरकार? जान लें देश का सियासी मिजाज
जनरल नॉलेज
50 किलो प्याज खरीद लिया तो क्या उठा ले जाएगी पुलिस, जानें नियम?
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion