क्या चीनी खरीदने पर लिमिट लगा सकते हैं दुकानदार? जानें नियम

कानूनी रूप से देखा जाए तो सुपरमार्केट और बड़े रिटेल स्टोर अपनी दुकान के स्टॉक को प्रबंधित करने के लिए प्रति ग्राहक बिक्री की मात्रा तय कर सकते हैं. जब बाजार में किसी सामान की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो बड़े स्टोर अपने सभी नियमित ग्राहकों तक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था बनाते हैं.