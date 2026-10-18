Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास

नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास

भारत-वेस्टइंडीज 5वें टी20 में नमन धीर ने 6 गेंदों पर बिना आउट हुए 24 रन बनाए. 400 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 18 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में कभी-कभी कुछ गेंदें ही खिलाड़ी को बड़ी पहचान दिला देती हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वें टी20 मुकाबले में नमन धीर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. बारिश के वजह से मैच पूरा नहीं हो सका, लेकिन नमन की 6 गेंदों वाली पारी ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने 400 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां टी20 मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. बारिश के वजह से मुकाबले को 9-9 ओवर का कर दिया गया था. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की, लेकिन 7.4 ओवर के बाद बारिश ने फिर खेल रोक दिया. उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 118 रन था. आखिरकार मुकाबला रद्द करना पड़ा और 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही.

नमन धीर ने 6 गेंदों में मचाया धमाल

भारतीय पारी में ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 30 रन बनाए. इसके बाद श्रेयस अय्यर के आउट होने पर नमन धीर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए. नमन ने सिर्फ 6 गेंदों में बिना आउट हुए 24 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 1 चौका शामिल था. इस तरह उनका स्ट्राइक रेट 400 रहा.

युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक को छोड़ा पीछे

नमन की इस छोटी लेकिन तेज पारी ने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों के एक खास रिकॉर्ड को बदल दिया. कम से कम 5 गेंद खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड अब नमन के नाम है. नमन ने 400 के स्ट्राइक रेट के साथ दोनों को पीछे छोड़ दिया. मैच भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन उनकी पारी भारतीय क्रिकेट के यादगार पलों में शामिल हो गई.

इससे पहले युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक दोनों का स्ट्राइक रेट 362.5 था. युवराज ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. वहीं, दिनेश कार्तिक ने 2018 निदहास ट्रॉफी फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 8 गेंदों पर नाबाद 29 रन ठोके थे.

यह भी पढ़ें: कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 18 Oct 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
IND Vs WI Naman Dhir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक रन बनाकर आउट, फैंस ने लगा दी क्लास
शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी में सिर्फ एक रन बनाकर आउट, फैंस ने लगा दी क्लास
स्पोर्ट्स
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, कही ये बड़ी बात
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के हाथों 99 रन से बुरी तरह हारा बांग्लादेश, ट्राई सीरीज का शानदार आगाज
जिम्बाब्वे के हाथों 99 रन से बुरी तरह हारा बांग्लादेश, ट्राई सीरीज का शानदार आगाज
स्पोर्ट्स
इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू लिया, PCB ने कर दिया क्लेश, पढ़ें पूरा मामला
इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू लिया, PCB ने कर दिया क्लेश, पढ़ें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
फिर जल रहा फ्रांस, सड़कों पर उतरे 5 लाख लोग, अब तक 1200 गिरफ्तार - बड़ी बातें
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ओटीटी
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
स्पोर्ट्स
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, भारत से विदा लेते समय कही ये बात
कप्तान शे होप का भारतीय फैंस को दिल छू लेने वाला संदेश, कही ये बड़ी बात
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
ट्रेंडिंग
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget