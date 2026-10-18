नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास

क्रिकेट में कभी-कभी कुछ गेंदें ही खिलाड़ी को बड़ी पहचान दिला देती हैं. भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वें टी20 मुकाबले में नमन धीर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. बारिश के वजह से मैच पूरा नहीं हो सका, लेकिन नमन की 6 गेंदों वाली पारी ने सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने 400 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां टी20 मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया. बारिश के वजह से मुकाबले को 9-9 ओवर का कर दिया गया था. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय बल्लेबाजों ने तेज शुरुआत की, लेकिन 7.4 ओवर के बाद बारिश ने फिर खेल रोक दिया. उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 118 रन था. आखिरकार मुकाबला रद्द करना पड़ा और 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर रही.

नमन धीर ने 6 गेंदों में मचाया धमाल

भारतीय पारी में ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 30 रन बनाए. इसके बाद श्रेयस अय्यर के आउट होने पर नमन धीर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए. नमन ने सिर्फ 6 गेंदों में बिना आउट हुए 24 रन बनाए. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 1 चौका शामिल था. इस तरह उनका स्ट्राइक रेट 400 रहा.

युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक को छोड़ा पीछे

नमन की इस छोटी लेकिन तेज पारी ने टी20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों के एक खास रिकॉर्ड को बदल दिया. कम से कम 5 गेंद खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड अब नमन के नाम है. नमन ने 400 के स्ट्राइक रेट के साथ दोनों को पीछे छोड़ दिया. मैच भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन उनकी पारी भारतीय क्रिकेट के यादगार पलों में शामिल हो गई.

इससे पहले युवराज सिंह और दिनेश कार्तिक दोनों का स्ट्राइक रेट 362.5 था. युवराज ने 2007 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ 16 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. वहीं, दिनेश कार्तिक ने 2018 निदहास ट्रॉफी फाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 8 गेंदों पर नाबाद 29 रन ठोके थे.

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