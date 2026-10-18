ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने

नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 24 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. लेकिन अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं फिल्म को ओटटी पर कब और कहां देख पाएंगे.

फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. फिल्म को 22 अक्टूबर से स्ट्रीम किया जाएगा. नेटफ्लिक्स ने फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट कर दी है. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर आप 5 भाषाओं में देख पाएंगे. उन्होंने पोस्ट कर लिखा- Jadal zamana का वेलकम. फिल्म को 22 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देखा जाएगा. बाकी फेवरेट साउथ इंडियन फिल्मों के साथ पैराडाइज को एक्सप्लोर करिए. नेटफ्लिक्स पर Southverse सर्च करते रहिए.

फिल्म में दिखे ये स्टार्स

फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है. फिल्म में नानी के अलावा मोहन बाबू, सोनाली कुलकर्णी, कादायु लोहार, राघव जुयाल जैसे स्टार्स दिखे. कादायु लोहार के फिल्म में बोल्ड सीन भी देखने को मिले थे. फिल्म में अनिरुद्ध रविचंद्रन का म्यूजिक था. फिल्म को लेकर काफी बज था. लेकिन रिव्यू अच्छे नहीं मिले थे. इसी कारण से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई.

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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म फ्लॉप रही. फिल्म ने इंडिया में 130 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 159.50 करोड़ का बिजनेस किया वहीं सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 142.05 करोड़ कमाए. 120.83 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 31.15 करोड़ का बिजनेस किया. दुनियाभर में फिल्म ने 173.20 करोड़ कमाए.

नानी के वर्क फ्रंट की बात करें तो द पैराडाइज से पहले उन्हें हिट: द थर्ड केस में देखा गया था. वहीं अब वो Bloody Romeo में दिखेंगे. फिल्म प्री-प्रोडक्शन में है.