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बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल

आपने हमेशा गरबा करते हुए एक साथ कई लोगों को बड़े-बड़े पंडाल और मैदानों में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी छोटी सी गली में केवल एक महिला को अकेले गरबा करते हुए देखा है?

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया की तस्वीरें आमतौर पर बड़े मैदानों, पंडालों और आयोजन स्थलों से सामने आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस परंपरा की एक अलग और बेहद अनोखी बात बताता है. दरअसल वायरल वीडियो में एक महिला सड़क के बीच अकेले गरबा करती नजर आ रही है. आसपास कोई बड़ा आयोजन या गरबा ग्रुप दिखाई नहीं देता, फिर भी महिला पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गरबा करती दिखाई देती है.

यह वीडियो देखने में किसी गली का लगता है, जहां महिला अकेले बिना किसी पर ध्यान दिए केवल अपना गरबा करती रहती है. वीडियो ऊंचाई रिकार्ड किया गया है. नीचे संकरी गली दिखाई देती है, जहां आसपास दोपहिया वाहन खड़े हैं और घरों के बीच से सड़क गुजर रही है. इसी सड़क के बीच एक छोटी-सी सजाई गई देवी प्रतिमा स्थापित नजर आती है. वहां पूजा की थाली और अन्य सामग्री भी दिखाई देती है.

मां की आराधना करती दिखी महिला

वीडियो की सबसे खास बात इसका माहौल है. महिला किसी मंच, तेज रोशनी या बड़े संगीत कार्यक्रम में बिलकुल साधारण और पारंपरिक गरबा करते हुए दिखाई देती है. आने-जाने वाले लोग महिला को देखते तो है, लेकिन कोई भी उसके साथ गरबा नहीं करता. यह वीडियो दिखाता है कि गरबा केवल मनोरंजन या सामूहिक नृत्य तक सीमित नहीं है. गुजरात और देश के कई हिस्सों में इसे नवरात्रि के दौरान देवी आराधना से भी जोड़ा जाता है और वीडियो में यही बात नजर आती है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आमतौर पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें अच्छे कपड़े, गरबा स्टेप्स, गाने और लोग दिखाई देते हैं. हालांकि इस बार वायरल हुए वीडियो में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है. महिला की आराधना ही इस वीडियो को खास बनाती है. उसे आस-पास वालों की कोई परवाह नहीं है, वह केवल मां दूर्गा से गरबा करते हुए बात कर रही है. वह अपनी भक्ती में मग्न है.

कमेंट्स कर रहे लोग

इस वायरल वीडियो पर अब तक दो हजार से ज्यादा व्यूज आ चूके हैं. वहीं वाडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की भी बारिश हो रही है. एक यूजर ने लिखा यही है असली गरबा, सादगी और श्रद्धा से भरा हुआ. इसमें कोई दिखावा नहीं है. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि दादी आप अकेली नहीं हैं, आप के साथ मां गरबा कर रही है. महिला के गरबे ने लोगों का दिल जीत लिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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