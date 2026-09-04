क्या इंसान की आंख का रंग बदल सकता है, जानें इसके पीछे का विज्ञान?

कुछ बच्चे नीली या फिर ग्रे आंखों के साथ पैदा होते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आइरिस में शुरू में काफी कम मेलानिन होता है. जैसे-जैसे यह बढ़ता है उनकी आंखें भूरी, हरी या फिर हेजल हो सकती है.