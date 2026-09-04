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क्या इंसान की आंख का रंग बदल सकता है, जानें इसके पीछे का विज्ञान?
Eye Colour: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या आंखों की पुतली का रंग बदल सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Eye Colour: क्या समय के साथ इंसानी आंखों का रंग सच में बदल सकता है या फिर सिर्फ कुछ खास हालात में ही अलग दिखता है? आंखों का रंग मुख्य रूप से जेनेटिक्स और आइरिस में मौजूद मेलानिन की मात्रा से तय होता है. हालांकि किसी व्यक्ति की आंखों का मूल रंग आमतौर पर व्यस्क होने पर एक ही रहता है, लेकिन उम्र, रोशनी पुतली के आकार या फिर आसपास के रंगों की वजह से यह बदलता हुआ लग सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 04 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Tags :Eye Colour Iris Pigment Eye Genetics
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