मुगलों के दौर में बादशाहों के खिलाफ कैसे होते थे प्रदर्शन, क्या थे इसके नियम?

आज के दौर में जहां धरना-प्रदर्शन, रैलियां और राजनीतिक आंदोलन आम बात हो चुकी हैं, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मुगल काल में विरोध दर्ज कराने का तरीका बिल्कुल अलग और अनोखा था. उस समय न तो कोई राजनीतिक दल हुआ करते थे और न ही सार्वजनिक सभाओं की वैसी स्वतंत्रता थी जैसी आज देखने को मिलती है. इसके बावजूद आम जनता, किसान, जमींदार और स्थानीय शासक अपनी बात मनवाने, करों के जुल्म से बचने या अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ अलग-अलग तरीकों से मुखर होते थे, जिनके अपने सामाजिक और प्रशासनिक नियम हुआ करते थे.

मुगल काल में विरोध का बदला हुआ स्वरूप

मुगल सल्तनत में विरोध प्रदर्शनों का ढांचा आज के आधुनिक लोकतांत्रिक आंदोलनों से काफी अलग था. उस वक्त शासन की पूरी कमान बादशाह, उसके शाही अधिकारियों, मनसबदारों और स्थानीय जमींदारों के हाथों में केंद्रित होती थी. आम आदमी के पास चुनाव या विरोध के पारंपरिक मंच नहीं थे, इसलिए असंतोष मुख्य रूप से तब सुलगता था जब जनता पर राजस्व का अत्यधिक बोझ लाद दिया जाता था या प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करने लगते थे. उस दौर का विरोध केवल राजा के खिलाफ बगावत नहीं, बल्कि अपनी आजीविका और स्थानीय अधिकारों को बचाने का एक संघर्ष था.

कर भुगतान से इनकार और गांवों का पलायन

मुगल साम्राज्य की वित्तीय रीढ़ कृषि से मिलने वाला राजस्व था, जिस पर किसानों की मेहनत टिकी होती थी. जब फसलें खराब हो जाती थीं या शाही कारिंदे जबरन कठोरता से कर वसूलते थे, तो किसानों पर असहनीय दबाव बन जाता था. ऐसे संकट के समय किसान कर चुकाने से साफ मना कर देते थे और कई बार सामूहिक रूप से अपने गांव छोड़कर दूसरे सुरक्षित इलाकों में पलायन कर जाते थे. ग्रामीण इलाकों से इस तरह का पलायन सीधे तौर पर शाही खजाने को प्रभावित करता था क्योंकि खेती ठप होने से राजस्व आना बंद हो जाता था.

यह भी पढ़ें: देश की किन जेलों में दी जाती है फांसी की सजा, कहां बनाई जाती है इसकी रस्सी?





याचिकाओं और फरियादों के जरिए न्याय की आस

उस दौर में हर असंतोष का अंत हिंसा या युद्ध से नहीं होता था, बल्कि लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने के रास्ते तलाशते थे. आम लोग या स्थानीय प्रतिनिधि अर्जी, फरियाद या दरबार तक पहुंच रखने वाले रसूखदार लोगों के माध्यम से बादशाह तक अपनी शिकायत पहुंचाते थे. हालांकि दरबार तक पहुंच आसान नहीं होती थी और इसके लिए धन या प्रभाव की जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी यह प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा था. इस व्यवस्था के तहत राजा के मंत्रियों या अधिकारियों के अन्याय के खिलाफ शाही अदालत में न्याय की गुहार लगाना भी विरोध और प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण और वैध माध्यम माना जाता था.

जमींदारों और स्थानीय शासकों द्वारा शक्ति प्रदर्शन

मुगल साम्राज्य का नियंत्रण हर क्षेत्र में एक जैसा सीधा नहीं था, और कई इलाकों में स्थानीय शासक व जमींदार काफी ताकतवर हुआ करते थे. जब इन क्षेत्रीय सरदारों को यह महसूस होता था कि मुगल अधिकारी उनकी स्वायत्तता या आय में दखलंदाजी कर रहे हैं, तो वे खुलकर विरोध का रास्ता अपनाते थे. ऐसे में वे कर देना रोक देते थे, अपने किलों की किलेबंदी मजबूत करते थे और अपनी सेनाएं जुटाकर शाही फौज से मुकाबला करते थे.

किसान समुदायों के बड़े सामूहिक विद्रोह

वक्त के साथ कई बार छोटे स्थानीय तनाव बड़े और संगठित जन-आंदोलनों का रूप ले लेते थे. सत्रहवीं शताब्दी के दौरान मथुरा के आसपास जाट किसानों ने स्थानीय नेतृत्व के साथ मिलकर मुगल नीतियों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किया था, जो ग्रामीण समाज की एकजुटता का बड़ा उदाहरण है. इसी तरह, औरंगजेब के शासनकाल में नारनौल क्षेत्र के सतनामियों ने प्रशासनिक जुल्मों के खिलाफ सन् 1672 में जबरदस्त संघर्ष किया था. हालांकि इन सभी बड़े विद्रोहों के कारण और तौर-तरीके अलग-अलग थे.





मुगल कालीन विरोध के तरीकों की सीमाएं

यह समझना बेहद जरूरी है कि मुगल काल के इन प्रतिरोधों को आधुनिक युग के शांतिपूर्ण और संगठित लोकतांत्रिक आंदोलनों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. उस समय न तो कोई नियमित राजनीतिक दल बनाने की अनुमति थी और न ही प्रेस या सभाओं की स्वतंत्रता थी. विरोध के इन आयोजनों में कई बार भारी हिंसा होती थी और मुगल सेना द्वारा इन बगावत को बेहद बेरहमी से कुचल दिया जाता था, जिसमें बागी लोगों को कठोर सजाएं दी जाती थीं. इसलिए उस दौर में शांतिपूर्ण याचिकाओं से लेकर कर रोकने, गांव छोड़ने और हथियार उठाने तक के जितने भी तरीके अपनाए गए, वे सभी उस समय की परिस्थितियों और सीमाओं के दायरे में ही सिमटे हुए थे.

यह भी पढ़ें: एक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?