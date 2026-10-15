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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'

'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'

SIR सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी की याचिका का जिक्र किया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई धमका नहीं सकता. वकीलों ने राहुल गांधी के मार्च पर भी आपत्ति जताई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Oct 2026 03:00 PM (IST)
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SIR से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राहुल गांधी और वकीलों की आपत्तियों का जिक्र हुआ. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को कोई धमका नहीं सकता. सुनवाई के दौरान SIR से जुड़े मामलों को एक साथ जोड़ने और राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करने की बात भी कही गई.

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि SIR से जुड़े मामलों में नोटिस जारी कर उन्हें पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ा जाएगा. इसी बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि वह सूची में शामिल आइटम नंबर 25 में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए हैं. इस पर CJI ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक याचिकाकर्ता को अपने आचरण के बारे में सफाई देनी होगी.

राहुल गांधी के मार्च को लेकर वकीलों ने जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर निकाले गए मार्च का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में हुई घटना से वकील आहत हैं. उनके मुताबिक, करीब 200 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई है. भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट को दबाव में लेने की कोशिश की गई. हालांकि, यह उनका पक्ष था. करीब 200 वकीलों की ओर से मार्च पर आपत्ति जताए जाने की खबर भी सामने आई है.

CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?

गौरव भाटिया की बात पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “आप आश्वस्त रहिए, हमें कोई नहीं धमका सकता.” उन्होंने आगे कहा कि लोग बाहर कुछ और बोलते हैं, लेकिन कोर्ट में आने पर उनकी भाषा बदल जाती है. इससे पहले भी CJI ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवादों का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए और विरोध प्रदर्शन के कारण अदालत का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए.

SIR को लेकर विपक्ष की याचिका

राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से जुड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. ये आरोप हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई होनी है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
CJI SUPREME COURT Surya Kant
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