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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयुवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत

युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के आगामी सीजन (IPL 2027) के लिए अपने कोचिंग स्टाफ में कई बदलाव किए हैं. सौरव गांगुली को हेड कोच बनाने के बाद युवराज सिंह को असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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युवराज सिंह ने खुलासा किया कि दिल्ली कैपिटल्स का असिस्टेंट कोच बनने के लिए सौरव गांगुली ने ही पहली बार उनसे पूछा था. गांगुली IPL 2027 के लिए फ्रेंचाइजी के हेड कोच नियुक्त हुए हैं, जो दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रह चुके हैं. दिल्ली उन टीमों में शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी खिताब नहीं जीता है. दोनों दिग्गज टीम का मार्गदर्शन करेंगे, जिन्होंने भारत के लिए एकसाथ कई यादगार मैच खेले.

युवराज सिंह ने 2000 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, तब कप्तान सौरव गांगुली थे. दोनों ने भारत के लिए कई सालों तक एक साथ खेला, यादगार मैच और सीरीज जीती। दोनों ने भारत की सफलता में अहम रोल निभाया. गांगुली IPL 2027 के लिए दिल्ली के हेड कोच बने हैं, जो कई सालों तक अलग-अलग रोल में इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहे हैं. युवी दिल्ली के लिए एक सीजन खेल चुके हैं. 2015 में दिल्ली के लिए खेले 14 मैचों में उन्होंने 248 रन बनाए थे.

युवराज सिंह ने क्या बताया

दिल्ली कैपिटल्स ने युवराज सिंह का एक वीडियो शेयर किया, इसमें युवी ने बताया, "सौरव गांगुली ने मुझसे पूछा 'क्या तुम मेरे असिस्टेंट बनोगे?' तो मैंने कहा कि मैं पिछले 25 सालों से आपका असिस्टेंट हूं, तो वही करता रहूंगा." युवी कई खिलाड़ियों को तैयारी करने में उनकी मदद कर चुके हैं, जिनमें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल दो बड़े नाम हैं. गिल टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं और अभिषेक टी20 में अपनी खास जगह बना चुके हैं.

युवराज ने आगे कहा, "कोच बनने को लेकर मैं बहुत खुश था. पिछले 3-4 सालों से मैं खुद को इसके लिए तैयार कर रहा था. मैंने अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ काम किया, लेकिन अब पूरी टीम के साथ जुड़ना एक अलग अनुभव होगा और मैं इसको लेकर उत्साहित हूं."

गांगुली की तारीफ में क्या बोले युवराज

युवराज सिंह ने सौरव गांगुली की तारीफ करते हुए कहा, "मैंने उनसे सीखा है कि टीम का माहौल अच्छा कैसे रखा जाए. मैंने उनकी कप्तानी में डेब्यू किया, उन्होंने हमें एकजुट रखा. उन्होंने हमें बताया कि हम बाहर भी जीत सकते हैं, और हमारे अंदर एहसास जगाया कि हम एक शानदार टीम बन सकते हैं. चाहे सिलेक्शन प्रक्रिया समझने में मदद करना होगा या मार्गदर्शन करना, उन्होंने मेरे बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है.

यह भी पढ़ें- अर्शदीप सिंह की चोट पर आया बड़ा अपडेट, पांचवें टी20 से बाहर?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Delhi Capitals Yuvraj Singh IPL 2027
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