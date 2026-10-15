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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?

एक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?

Meerut Blue Drum Murder Case: ब्लू ड्रम हत्याकांड मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई है. आइए जानते हैं कि मौत या फिर उम्र कैद की सजा अदालत कैसे तय करती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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  • मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड में दो को मिली मौत की सज़ा।
  • हत्या में उम्रकैद मुख्य, मौत की सज़ा एक अपवाद।
  • 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामले, मौत की सज़ा का आधार।
  • गंभीरता, सुधार संभावना देख अदालत सज़ा तय करती।

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में  अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है. इन दोनों को सितंबर में सौरभ राजपूत की हत्या करने और सबूत मिटाने का दोषी ठहराया गया था. यह फैसला लगभग लगभग 13 महीने तक चले मुकदमे के बाद आया है. यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक ही अपराध के लिए उम्र कैद और मौत की सजा दोनों क्यों हो सकती हैं और अदालत यह कैसे तय करती है कि कौन सी सजा सही है?

दरअसल भारतीय कानून के तहत हत्या जैसे गंभीर अपराधों के लिए उम्र कैद और मौत की सजा दोनों का प्रावधान है. सजा तय करते समय अदालतें अपराध, उससे जुड़ी परिस्थिति और अपराधी पर विचार कर सकती हैं. कानूनी ढांचे के अंदर यह दोनों सजाएं एक विकल्प के रूप में मौजूद है और अदालत को यह बताना होता है कि उसने जो सजा चुनी है वह क्यों सही है. 

उम्र कैद ही मुख्य नियम 

सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के मुताबिक उम्र कैद ही मुख्य नियम है जबकि मौत की सजा एक अपवाद है. हत्या का दोषी पाए जाने पर अपने आप मौत की सजा नहीं मिल जाती. अदालत को तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होती है ताकि इस बात को तय किया जा सके कि क्या कानून के तहत दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा यानी मौत की सजा देना उचित है या फिर नहीं. 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में यह ढांचा तय किया गया था. 


एक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?

रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत 

रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत के तहत मौत की सजा सिर्फ उन खास मामलों में दी जाती है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर दें और जहां उम्र कैद की सजा पूरी तरह से अपर्याप्त लगे. यह सिद्धांत मौत की सजा को सीमित करता है ना कि इसे हत्या के हर मामले का सामान्य परिणाम बनाता है.

अदालत को यह देखना होता है कि क्या परिस्थितियां इतनी असाधारण हैं कि मामला इस सीमित श्रेणी में आता है. अपराध की क्रूरता एक जरूरी पहलू हो सकती है लेकिन फैसला लेने के लिए तथ्यों और अपराधी का आकलन करना जरूरी है. अदालतों को हर मामले में कानूनी सिद्धांतों को लागू करना चाहिए ना कि यह मान लेना चाहिए की हत्या के हर मामले में मौत की सजा ही मिलनी चाहिए. 

अपराध को गंभीर बनाने वाले और कम करने वाले कारक 

अदालतें एक संतुलन परीक्षण का इस्तेमाल करती हैं जिसमें अपराध को गंभीर बनाने वाल और उसे कम करने वाली वजहों पर विचार किया जाता है. अपराध को गंभीर बनाने वाली वजह, अपराध की गंभीरता से जुड़ी होती है. इनमें क्रूरता का स्तर, पीड़ित का बच्चा, कमजोर महिला या फिर बुजुर्ग होना और अपराध का काफी बेरहमी से या फिर आतंकवादी इरादे से किया जाना शामिल हो सकता है.

मिटिगेटिंग फैक्टर अपराधी और उन परिस्थितियों से जुड़े होते हैं जो कम सजा देने के पक्ष में हो सकती हैं. अदालतें अपराधी की उम्र, उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध के समय उसका मानसिक संतुलन कैसा था इन बातों पर विचार करती हैं. इससे यह पक्का करने में मदद मिलती है की सजा सिर्फ अपराध की प्रकृति के आधार पर ही नहीं बल्कि उस खास मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर दी जाए. 


एक ही अपराध में उम्रकैद और मृत्यु दंड क्यों, अदालत कैसे तय करती है सजा?

सुधार की संभावना और आखिरी विकल्प 

एक काफी जरूरी सवाल यह है कि क्या अपराधी को सुधारा जा सकता है. मौत की सजा सुनाने से पहले अदालतों को इस पहलू पर भी विचार करना होता है. अपने फैसले में अदालत को यह साफ करना होगा कि अपराधी समाज के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है कि उसे उम्र कैद देने के बजाय सुधार की हर गुंजाइश को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए.

अगर अपराधी के सुधारने की कोई भी गुंजाइश बची है तो तय सिद्धांतों के मुताबिक अदालत को कम सजा जैसे कि उम्र कैद को ही प्राथमिकता देनी चाहिए. मौत की सजा को एक अंतिम विकल्प माना जाता है ना कि किसी गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने का आखिरी परिणाम. 

यह भी पढ़ें: 2 जगह वोटर कार्ड बनवाने पर कितनी मिलती है सजा? जान लें नियम

अदालत अपना फैसला कैसे लेती है? 

सजाते करने की प्रक्रिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत लागू करना, अपराध को गंभीर बनाने वाली और राहत देने वाली वजहों को तौलना, इसी के साथ अपराधी कि धरने की संभावना का आकलन करना शामिल है. इन सिद्धांतों से पता चलता है कि एक ही अपराध के लिए दो तरह की सजा क्यों हो सकती हैं और अदालत को हर मामले के हिसाब से सही सजा क्यों चुननी पड़ती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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Death Penalty Muskan Rastogi Meerut Blue Drum Murder Case
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