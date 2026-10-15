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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'

शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में भवानी भीख शुक्ला के 5 बेटों ने सदस्यता ग्रहण की. भगवान के नाम वाले इन भाइयों के सपा में शामिल होने से चर्चा है कि चुनाव से पहले पार्टी को 'पांच भगवान' का साथ मिला.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Oct 2026 01:53 PM (IST)
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अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए आज (गुरुवार, 15 अक्टूबर) खास दिन रहा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही सपा में आज पांच ऐसे नेताओं ने जॉइन किया, जिनका नाम खूब चर्चा में आया है. दरअसल, पांच भाइयों ने आज सपा जॉइन की है. इन सभी के नाम अलग-अलग भगवान के नाम पर हैं. इसके बाद से चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी को आज 'पांच भगवान' का साथ मिला है.

दरअसल, भवानी भीख शुक्ला के पांच बेटे भगवान शिव शुक्ला, भगवान विष्णु शुक्ला, भगवान शंकर शुक्ला, भगवान शुक्ला, भगवान कृष्ण शुक्ला ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज सपा की सदस्यता ग्रहण की. 

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'पीड़ा बढ़ रही है, PDA भी बढ़ रहा है'- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी में कई नेताओं को शामिल करने के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि आज समाजवादी परिवार और पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है. जितना अपमान और दुख बढ़ रहा है, उतना ही पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है. PDA आगे बढ़ेगा, रोकने वाले भी इसे रोक नहीं पाएंगे."

पांचों शुक्ला भाइयों को पार्टी में शामिल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, "जो परिवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है, उनको देखते ही और उनके नाम सुनते ही अलग तरीके का जोश देखने को मिला. गोंडा के सभी नेता यहां मौजूद हैं. वहीं, आज सपा में जुड़ने पर भवानी भीख शुक्ला का आभार व्यक्त करता हूं. उनके पांचों बेटों के विशेष नाम हैं. हमारे समाज में उन नामों को कोई भूल नहीं सकता. खासकर सनातनी लोग उनके नाम कभी नहीं भूल पाएंगे. ऐसे पांचों बेटों का मैं अपनी पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं. सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 15 Oct 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP Politics Samajwadi Party UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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