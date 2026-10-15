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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAPJ Abdul Kalam Jayanti: मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की जिंदगी के 10 रोचक तथ्य, कर देंगे हैरान

APJ Abdul Kalam Jayanti: मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की जिंदगी के 10 रोचक तथ्य, कर देंगे हैरान

रामेश्वरम में अखबार बांटने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी में ऐसे कई किस्से हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं. जानें उनके जयंती पर उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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15 अक्टूबर यानी आज के दिन एक ऐसे व्यक्ति को याद किया जाता है, जिसने वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ-साथ अपने विचारों से भी करोड़ों भारतीयों को प्रभावित किया है. बात हो रही है पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें देश मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है. उनका जीवन इसलिए लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि उन्होंने विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया था.

15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम का जीवन आज भी युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है. उनकी जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े 10 दिलचस्प तथ्य.

पक्षी कैसे उड़ते हैं? सवाल ने बदल दी जिंदगी

जब अब्दुल कलाम करीब 10 साल के थे. पांचवीं कक्षा में उनके शिक्षक शिवसुब्रमण्यम अय्यर ने बच्चों को पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया समझाई थी. इसके बाद उन्हें सिर्फ पक्षियों को देखने में नहीं, बल्कि उड़ान के विज्ञान को समझने में दिलचस्पी पैदा हुई. यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक ले गई.

मिसाइल मैन बनने से पहले अखबार बेचते थे

बचपन में कलाम ने अखबार बांटने का काम किया था. सुबह-सुबह रामेश्वरम स्टेशन से अखबारों का बंडल लेकर निकलना उनकी दिन की शुरुआत था. दिलचस्प बात यह थी कि अखबारों के पहले पन्ने पर छपे हवाई जहाजों के चित्र उनका ध्यान खींचते थे. यानी जिस उम्र में वह अखबार बांट रहे थे, उसी दौरान उनके मन में उड़ान के सपने पैदा हो रहे थे.

विज्ञान के साथ संगीत का भी गहरा रिश्ता

कलाम को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगाए कि वह वीणा बजाते थे. उन्हें कर्नाटक संगीत सुनना पसंद था और तमिल में कविताएं लिखने का भी शौक था. यानी रॉकेट और तकनीक की दुनिया में रहने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक कला और संगीत से भी उतना ही जुड़ा हुआ था.

जिंदगीभर अविवाहित रहे

कलाम ने शादी नहीं की और जीवनभर अविवाहित रहे. उनका निजी जीवन बेहद सादा था. सार्वजनिक जीवन में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्होंने निजी सुख-सुविधाओं को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाया.

राष्ट्रपति भवन में भी नहीं बदली जीवनशैली

राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम की सादगी चर्चा में रहती थी. उनके निजी सामान में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थीं. कई रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी निजी वस्तुओं में केवल किताबें, वीणा, कपड़े, सीडी प्लेयर और लैपटॉप जैसी चीजें शामिल थीं.

यह भी पढ़ें: नेपाल एयरपोर्ट पर क्यों होते हैं भारतीय सुरक्षाकर्मी, कब लागू हुई यह व्यवस्था?

पोखरण परीक्षणों में भी अहम जिम्मेदारी

1990 के दशक में कलाम देश की रणनीतिक और रक्षा परियोजनाओं के महत्वपूर्ण हिस्से रहे. रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 1998 के पोखरण-II परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही.

रात देर तक काम करने की आदत

कलाम की दिनचर्या भी काफी अलग थी. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, वह सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच उठते थे और रात लगभग 2 बजे सोते थे. यानी उनके दिन का बड़ा हिस्सा काम, पढ़ाई और लेखन में बीतता था.

खाने में भी बेहद सादगी

कलाम की पसंद का खाना भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही सादा बताया जाता है. दक्षिण भारतीय शाकाहारी भोजन उनके पसंदीदा व्यंजनों में शामिल था. इडली, डोसा, सांभर, दही-चावल और रसम-चावल जैसे साधारण भोजन से उनके जीवन का हिस्सा थे.

सिर्फ विज्ञान नहीं, किताबों की दुनिया भी बनाई

कलाम की पहचान केवल वैज्ञानिक के तौर पर नहीं थी. उन्होंने 25 से अधिक किताबों में योगदान दिया है. Wings of Fire, India 2020 और Ignited Minds जैसी किताबों ने उन्हें युवाओं के बीच एक लोकप्रिय लेखक और विचारक के रूप में भी स्थापित किया है.

आखिरी क्लास भी छात्रों के नाम रही

कलाम के जीवन की आखिरी यात्रा भी विद्यार्थियों के बीच थी. 27 जुलाई 2015 को वह IIM शिलॉन्ग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया. जिंदगीभर युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देने वाला यह वैज्ञानिक आखिरी पलों में भी उनके साथ ही था.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां बनता है सबसे ऊंचा रावण, कितनी आती है इसकी लागत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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