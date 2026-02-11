हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या 1 ग्राम में भी बन सकती है सोने की अंगूठी, जानें इस पर कितना देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज?

क्या 1 ग्राम में भी बन सकती है सोने की अंगूठी, जानें इस पर कितना देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज?

Gold Ring Price: वैसे तो सोने की ज्वेलरी अक्सर भारी भरकम ही होती है लेकिन हल्के पीस भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं. आइए जानते हैं एक ग्राम सोने की अंगूठी बनवाने पर कितना मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Gold Ring Price: वैसे तो सोने की ज्वेलरी अक्सर भारी भरकम ही होती है लेकिन हल्के पीस भी लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं. आइए जानते हैं एक ग्राम सोने की अंगूठी बनवाने पर कितना मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा.

Gold Ring Price: सोने की ज्वेलरी का मतलब हमेशा भारी नेकलेस या फिर मोटी चूड़ियां नहीं होता. आजकल कई खरीदार हल्के पीस भी पसंद करते हैं. लेकिन एक आम सवाल यह है कि क्या एक ग्राम सोने की अंगूठी भी बनाई जा सकती है. अगर हां तो मेकिंग चार्ज और टैक्स जोड़ने के बाद इसकी कुल कीमत कितनी होगी. आइए जानते हैं.

1/6
सिर्फ एक ग्राम वजन की अंगूठी बनाई जा सकती है. साथ ही यह 22 कैरेट सोने में बनेगी. यह अंगूठियां आमतौर पर पतली और डिजाइन में मिनिमलिस्ट होती हैं. इन्हें अक्सर बच्चों, सिंबॉलिक गिफ्ट देने या काफी हल्के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है. लेकिन कम वजन की वजह से यह नाजुक होती हैं.
सिर्फ एक ग्राम वजन की अंगूठी बनाई जा सकती है. साथ ही यह 22 कैरेट सोने में बनेगी. यह अंगूठियां आमतौर पर पतली और डिजाइन में मिनिमलिस्ट होती हैं. इन्हें अक्सर बच्चों, सिंबॉलिक गिफ्ट देने या काफी हल्के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है. लेकिन कम वजन की वजह से यह नाजुक होती हैं.
2/6
क्योंकि इसमें सिर्फ एक ग्राम सोने का इस्तेमाल होता है इस वजह से डिजाइन के ऑप्शन कम होते हैं. भारी स्टोन सेटिंग या काफी मुश्किल पैटर्न आमतौर पर मुमकिन नहीं होते. इसके अलावा 22 कैरेट सोना थोड़ा नरम होता है और इतने हल्के वजन में अंगूठी आसानी से मुड़ सकती है.
क्योंकि इसमें सिर्फ एक ग्राम सोने का इस्तेमाल होता है इस वजह से डिजाइन के ऑप्शन कम होते हैं. भारी स्टोन सेटिंग या काफी मुश्किल पैटर्न आमतौर पर मुमकिन नहीं होते. इसके अलावा 22 कैरेट सोना थोड़ा नरम होता है और इतने हल्के वजन में अंगूठी आसानी से मुड़ सकती है.
Published at : 11 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Gold Making Charges 1 Gram Gold Ring 22k Gold Ring

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'बिना परमिशन गर्भाशय निकलवा ...'उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा
उदित नारायण पर पहली पत्नी ने लगाया संगीन आरोप, रंजना ने बताया- 'बिना परमिशन गर्भाशय..'
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Organ Shutdown Timeline: मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
शिक्षा
RRB JE 2026: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget