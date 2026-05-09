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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया की वो जगह जहां इंसानों को डकार जाते हैं लोग, जानें क्या है इन खूंखारों के पीछे छिपा असली सच?

दुनिया की वो जगह जहां इंसानों को डकार जाते हैं लोग, जानें क्या है इन खूंखारों के पीछे छिपा असली सच?

दुनिया में ऐसी जगह है जहां के लोगों का नाम लेते ही रूह कांप जाती है. इंडोनेशिया के पापुआ के वर्षावनों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति को लेकर बरसों से दावा किया जा रहा है कि वे इंसानी मांस के शौकीन हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 May 2026 08:22 AM (IST)
दुनिया में ऐसी जगह है जहां के लोगों का नाम लेते ही रूह कांप जाती है. इंडोनेशिया के पापुआ के वर्षावनों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति को लेकर बरसों से दावा किया जा रहा है कि वे इंसानी मांस के शौकीन हैं.

इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के बेहद घने और दुर्गम जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक मानी जाती है. बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई इस जनजाति को लेकर दशकों से यह दावा किया जाता रहा है कि ये लोग आदमखोर हैं और इंसानों को मारकर खा जाते हैं. लेकिन क्या वाकई 21वीं सदी में भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां नरभक्षण का रिवाज है? कोरोवाई लोगों की जीवनशैली और उनके बारे में प्रचलित कहानियों के बीच का सच बहुत ही गहरा और पेचीदा है, जो रोमांच के साथ-साथ रोंगटे भी खड़े कर देता है.

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कोरोवाई लोग सदियों से बाहरी सभ्यता के संपर्क के बिना पापुआ के वर्षावनों में रह रहे हैं. ये लोग जमीन से कई फीट ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहने के लिए मशहूर हैं, ताकि जंगली जानवरों और दुश्मन कबीलों से सुरक्षित रह सकें. इनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है; ये पारंपरिक रूप से शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कंद-मूल इकट्ठा कर अपना पेट भरते हैं.
कोरोवाई लोग सदियों से बाहरी सभ्यता के संपर्क के बिना पापुआ के वर्षावनों में रह रहे हैं. ये लोग जमीन से कई फीट ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहने के लिए मशहूर हैं, ताकि जंगली जानवरों और दुश्मन कबीलों से सुरक्षित रह सकें. इनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है; ये पारंपरिक रूप से शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कंद-मूल इकट्ठा कर अपना पेट भरते हैं.
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बाहरी दुनिया के लिए इनका रहन-सहन जितना अजीब है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इनके बारे में उड़ी आदमखोर होने की अफवाहें हैं. कोरोवाई लोगों को नरभक्षी बताने के पीछे कई मानवविज्ञानी अलग-अलग तर्क देते हैं. कुछ का मानना है कि इस जनजाति में खुआखुआ नाम के एक दुष्ट राक्षस या जादूगर की धारणा है.
बाहरी दुनिया के लिए इनका रहन-सहन जितना अजीब है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक इनके बारे में उड़ी आदमखोर होने की अफवाहें हैं. कोरोवाई लोगों को नरभक्षी बताने के पीछे कई मानवविज्ञानी अलग-अलग तर्क देते हैं. कुछ का मानना है कि इस जनजाति में खुआखुआ नाम के एक दुष्ट राक्षस या जादूगर की धारणा है.
Published at : 09 May 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
IndonesiA Korowai Tribe Papua Korowai Tribe

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