दुनिया की वो जगह जहां इंसानों को डकार जाते हैं लोग, जानें क्या है इन खूंखारों के पीछे छिपा असली सच?

कोरोवाई लोग सदियों से बाहरी सभ्यता के संपर्क के बिना पापुआ के वर्षावनों में रह रहे हैं. ये लोग जमीन से कई फीट ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहने के लिए मशहूर हैं, ताकि जंगली जानवरों और दुश्मन कबीलों से सुरक्षित रह सकें. इनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है; ये पारंपरिक रूप से शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और कंद-मूल इकट्ठा कर अपना पेट भरते हैं.