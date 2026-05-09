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दुनिया की वो जगह जहां इंसानों को डकार जाते हैं लोग, जानें क्या है इन खूंखारों के पीछे छिपा असली सच?
दुनिया में ऐसी जगह है जहां के लोगों का नाम लेते ही रूह कांप जाती है. इंडोनेशिया के पापुआ के वर्षावनों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति को लेकर बरसों से दावा किया जा रहा है कि वे इंसानी मांस के शौकीन हैं.
इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के बेहद घने और दुर्गम जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक मानी जाती है. बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटी हुई इस जनजाति को लेकर दशकों से यह दावा किया जाता रहा है कि ये लोग आदमखोर हैं और इंसानों को मारकर खा जाते हैं. लेकिन क्या वाकई 21वीं सदी में भी कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां नरभक्षण का रिवाज है? कोरोवाई लोगों की जीवनशैली और उनके बारे में प्रचलित कहानियों के बीच का सच बहुत ही गहरा और पेचीदा है, जो रोमांच के साथ-साथ रोंगटे भी खड़े कर देता है.
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Published at : 09 May 2026 08:22 AM (IST)
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