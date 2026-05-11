यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'

उत्तर प्रदेश के सन्तकबीरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने रविवार को सामाजिक समरसता रैली का आयोजन किया. रैली को पार्टी के राष्ट्रीय अध्य्क्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वर्चुअली संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकताओं से पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.

ओम प्रारकाश राभजर ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबों और कमजोर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने महिला आरक्षण बिल के विरोध को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को राजनीति में आने की अपील की. इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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अखिलेश यादव पर हार के लिए कसा तंज

ख़लीलाबाद के जूनियर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित रैली में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासविव अरविंद राभजर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए के नारे और 2027 में सपा की जीत के दावे पर जमकर निशाना साधा. अरविंद ने कहा कि पीडीए के पक्ष में जब खड़े होने का जरूरत पड़ती है तब अखिलेश यादव जनता को धोखा देने का कार्य करते हैं. अखिलेश यादव 2027 में दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह खुद तो सरकार नही बना पाते हैं, लेकिन जहां-जहां जाते हैं उसकी नाव डुबाने का कार्य करते हैं.

'मुलायम सिंह यादव सबके प्रेरणा स्रोत'

अरविंद राजभर ने आगे कहा कि बंगाल में भी ममता बनर्जी को डुबा कर चले आए. जब ममता बनर्जी को एक्चुअल में अखिलेश यादव की आवश्यकता थी, तब अखिलेश यादव AC में बैठकर मजा ले रहे थे. ट्विटर-ट्विटर खेल रहे थे, जब वो चुनाव हार गईं तब उनको सांत्वना देने बंगाल पहुंच गए. दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव का. वह फर्जी पीडीए की बात करते हैं. हम सभी के प्रेरणा स्त्रोत मुलायम सिंह यादव हैं. अरविंद राभजर ने कहा कि 2017 में सपा जितनी सीट पर थी, उतनी सीट पर उनको समेटेंगे. 2027 में एक बार फिर से एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी.

पंकज चौधरी पर सपा की टिप्पणी से भड़के राजभर

अरविंद राजभर ने सपा प्रमुख द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के ऊपर दिए गए बयान पर कहा समाजवादी पार्टी ने सभी दिव्यांगों का अपमान किया है. अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए. पार्टी की रैली में ओमप्रकाश राजभर के नहीं आने के सवाल पर अरविंद राजभर ने कहा कि वह मंत्रिमंडल की बैठक की वजह से रैली में नहीं आ सके.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. अरविन्द राजभर ने सामाजिक समरसता महारैली के ऐतिहासिक सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विशेष रूप से मुमताज अहमद अंसारी के सक्रिय योगदान की मंच से सराहना की है. इस दौरान युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता ने भी कार्यक्रम की सफलता पर आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया और कहा इस कार्यक्रम से सामाजिक समरसता और जनसरोकारों के प्रति पार्टी के संकल्प को भी मजबूती प्रदान की है.

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