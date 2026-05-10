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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAgni 5 Missile: भारत की 5000 KM वाली अग्नि-5 लॉन्च के लिए तैयार, जानें चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर इसकी जद में?

Agni 5 Missile: भारत की 5000 KM वाली अग्नि-5 लॉन्च के लिए तैयार, जानें चीन-पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर इसकी जद में?

Agni 5 Missile: भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है. आइए जानते हैं कि यह चीन और पाकिस्तान के कौन से शहरों को निशाना बना सकती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 May 2026 04:09 PM (IST)
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  • भारत ने MIRV तकनीक वाली अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
  • यह मिसाइल 5000 किमी से अधिक दूरी तक मार कर सकती है।
  • अग्नि-5 चीन और पाकिस्तान के कई प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती है।
  • मिसाइल की MIRV क्षमता, गति और बंकर भेदने की क्षमता इसे खास बनाती है।

Agni 5 Missile: भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है. MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि-V मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया. यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास किया गया. यह मिसाइल भारत की सबसे एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है. इसी बीच आइए जानते हैं कि यह चीन और पाकिस्तान के कौन-कौन से शहरों को निशाना बना सकती है.

अग्नि 5 की मारक सीमा 

अग्नि-5 की आधिकारिक तौर पर घोषित मारक सीमा 5000 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि कई रक्षा विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इसकी असली ऑपरेशनल पहुंच इससे भी ज्यादा हो सकती है. इस मारक सीमा के साथ यह मिसाइल कथित तौर पर पूरे पाकिस्तान और चीन के ज्यादातर बड़े इलाकों को अपनी जद में ले सकती है. यह चीन के बीजिंग, शंघाई, गुआंगजौ, शेनझेन, चेंगदू और हांगकांग जैसे शहरों को निशाना बना सकती है. वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो यह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे शहरों को निशाना बना सकती है.

क्यों है यह इतनी खास? 

अग्नि 5 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी MIRV क्षमता है. इसका पूरा नाम मल्टीप्ल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है. इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल कई परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, जो उड़ान के दौरान अलग होकर अलग-अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं. यह क्षमता मिसाइल को बीच में ही रोकने के काम को काफी मुश्किल बना देती है.

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काफी ज्यादा तेज 

रिपोर्ट के मुताबिक यह मिसाइल Mach 24 की रफ्तार से उड़ती है. यह आवाज की गति से लगभग 24 गुना ज्यादा है. इतनी तेज रफ्तार होने से दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को जवाबी कार्रवाई के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो जाता है. इसका एक और फायदा इसका कैनिस्टर-आधारित लॉन्च सिस्टम है. बताया जाता है कि मिसाइल को सड़क और रेल आधारित मोबाइल प्लेटफार्म के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है और लॉन्च किया जा सकता है.

जमीन के नीचे के लक्ष्यों के खिलाफ क्षमता 

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल में बंकर बस्टिंग की क्षमता है. यह जमीन के नीचे बनी गहरी संरचना, जिनमें मजबूत कमांड सेंटर और रणनीतिक सैन्य ठिकाने शामिल हैं, को भेदने में सक्षम है. इसकी लंबी मारक क्षमता और एडवांस्ड डिलीवरी क्षमता का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों से लैस विरोधी देश के खिलाफ डटकर खड़ा होना है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 10 May 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Agni-5 Missile MIRV Technology India Missile Range
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