हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें

Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें

Google Chrome Privacy Settings: अगर आप गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो इसमें कई ऐसी सेटिंग्स हैं, जो आपका डेटा प्रोटेक्ट कर सकती हैं. इन सेटिंग्स को आसान स्टेप्स में इनेबल किया जा सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 11 May 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डू नॉट ट्रैक इनेबल करें, कुछ हद तक डेटा बचाएं।

Google Chrome Privacy Settings: दूसरे टेक प्रोडक्ट की तरह वेब ब्राउजर की मदद से भी कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करती हैं. ब्राउजर कुकीज समेत कई ऐसे तरीके हैं, जिससे कंपनियां ब्राउजर से आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कुछ तरीकों से आप अपनी एक्टिविटीज को प्राइवेट रख सकते हैं. आज हम आपको Google Chrome की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका डेटा प्रोटेक्ट किया जा सकता है. 

Web & App Activity को करें बंद

अगर आपने क्रोम ब्राउजर में इस सेटिंग को बंद नहीं किया है तो गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजर यूसेज, क्वेरीज समेत लगभग सारा डेटा कलेक्ट कर सकती है. इस सेटिंग के ऑन रहने से आपकी पर्सनल इंफोर्मेशन, लोकेशन हिस्ट्री भी गूगल के पास जाती है. इसे बंद करने के लिए अपने गूगल अकाउंट के प्रोफाइल आइनक पर टैप कर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाएं. यहां आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा. इसे अंदर Web & App Activity का ऑप्शन है. इसे आप बंद कर ट्रैकिंग को रोक सकते हैं.

लोकेशन ट्रैकिंग को रखें बंद

अगर आपके फोन का GPS बंद है तो भी गूगल को यह पता है कि आप कहां मौजूद है. कई फीचर्स के लिए लोकेशन ट्रैकिंग जरूरी होती है, लेकिन अगर आपको उन फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको ऊपर बताए तरीके से Web & App एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको डेटा प्राइवेसी ऑप्शन में ही टाइमलाइन का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जाकर आप लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं. 

Automatic Sign-in को कर दें डिसेबल

जब आप एक गूगल साइट या सर्विस में लॉग-इन करते हैं तो यह आपको ब्राउजर में भी साइन-इन कर देती है. देखने में यह छोटी-सी प्रोसेस लगती है, लेकिन अगर डेटा कलेक्शन को देखा जाए तब असली खेल सामने आता है. इससे बचने के लिए सबसे पहले क्रोम से साइन-आउट कर दें. इसके बाद ऑटोमैटिक साइन-इन को बंद करने के लिए सेटिंग में जाएं और सिंक एंड गूगल सर्विस पर टैप करें. अब Allow Chrome Sign-in का ऑप्शन दिखेगा. इसे डिसेबल कर दें.

Do Not Track को रखें इनेबल

आप ब्राउजर में Do Not Track सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं. यह वेबसाइट और ऐप्स को आपका डेटा कलेक्ट करने से रोकती है. हालांकि, सारी वेबसाइट्स पर इस सेटिंग का असर नहीं होता, फिर भी यह कुछ डेटा बचाने में मदद करती है. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएं. इसके बाद थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक कर डू नोट ट्रैक की सेटिंग को इनेबल कर दें.

ये भी पढ़ें- नए टीवी का मजा लेना है तो इन गलतियों से बचना जरूरी, लापरवाही पड़ जाएगी भारी

Published at : 11 May 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Google Chrome Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें
Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें
टेक्नोलॉजी
1 Wash में कितने यूनिट बिजली उड़ाती है Washing Machine? ज्यादातर लोगों को नहीं पता असली सच!
1 Wash में कितने यूनिट बिजली उड़ाती है Washing Machine? ज्यादातर लोगों को नहीं पता असली सच!
टेक्नोलॉजी
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
एक छोटी APK File बना सकती है आपको कंगाल! जानिए कैसे फोन हैक कर रहे हैं साइबर ठग
टेक्नोलॉजी
लाखों Views चाहिए? Instagram की ये 3 सेकंड वाली सीक्रेट ट्रिक बना सकती है आपकी Reel Viral
लाखों Views चाहिए? Instagram की ये 3 सेकंड वाली सीक्रेट ट्रिक बना सकती है आपकी Reel Viral
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
महाराष्ट्र
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
'ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई फर्क नहीं', नितेश राणे का विवादित बयान, AIMIM को बताया 'आतंकी संगठन'
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
आईपीएल 2026
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
IPL 2026 में भुवनेश्वर कुमार का तूफान, 19 साल में फिर दोहराया इतिहास; बना डाला महारिकॉर्ड
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
यूटिलिटी
Train News: बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई रेल, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
ट्रैवल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget