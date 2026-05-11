Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डू नॉट ट्रैक इनेबल करें, कुछ हद तक डेटा बचाएं।

Google Chrome Privacy Settings: दूसरे टेक प्रोडक्ट की तरह वेब ब्राउजर की मदद से भी कंपनियां आपका डेटा कलेक्ट करती हैं. ब्राउजर कुकीज समेत कई ऐसे तरीके हैं, जिससे कंपनियां ब्राउजर से आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक कर सकती हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कुछ तरीकों से आप अपनी एक्टिविटीज को प्राइवेट रख सकते हैं. आज हम आपको Google Chrome की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका डेटा प्रोटेक्ट किया जा सकता है.

Web & App Activity को करें बंद

अगर आपने क्रोम ब्राउजर में इस सेटिंग को बंद नहीं किया है तो गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजर यूसेज, क्वेरीज समेत लगभग सारा डेटा कलेक्ट कर सकती है. इस सेटिंग के ऑन रहने से आपकी पर्सनल इंफोर्मेशन, लोकेशन हिस्ट्री भी गूगल के पास जाती है. इसे बंद करने के लिए अपने गूगल अकाउंट के प्रोफाइल आइनक पर टैप कर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाएं. यहां आपको डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा. इसे अंदर Web & App Activity का ऑप्शन है. इसे आप बंद कर ट्रैकिंग को रोक सकते हैं.

लोकेशन ट्रैकिंग को रखें बंद

अगर आपके फोन का GPS बंद है तो भी गूगल को यह पता है कि आप कहां मौजूद है. कई फीचर्स के लिए लोकेशन ट्रैकिंग जरूरी होती है, लेकिन अगर आपको उन फीचर्स की जरूरत नहीं है तो आप इस सेटिंग को बंद कर सकते हैं. इसके लिए पहले आपको ऊपर बताए तरीके से Web & App एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी. उसके बाद आपको डेटा प्राइवेसी ऑप्शन में ही टाइमलाइन का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें जाकर आप लोकेशन ट्रैकिंग को बंद कर सकते हैं.

Automatic Sign-in को कर दें डिसेबल

जब आप एक गूगल साइट या सर्विस में लॉग-इन करते हैं तो यह आपको ब्राउजर में भी साइन-इन कर देती है. देखने में यह छोटी-सी प्रोसेस लगती है, लेकिन अगर डेटा कलेक्शन को देखा जाए तब असली खेल सामने आता है. इससे बचने के लिए सबसे पहले क्रोम से साइन-आउट कर दें. इसके बाद ऑटोमैटिक साइन-इन को बंद करने के लिए सेटिंग में जाएं और सिंक एंड गूगल सर्विस पर टैप करें. अब Allow Chrome Sign-in का ऑप्शन दिखेगा. इसे डिसेबल कर दें.

Do Not Track को रखें इनेबल

आप ब्राउजर में Do Not Track सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं. यह वेबसाइट और ऐप्स को आपका डेटा कलेक्ट करने से रोकती है. हालांकि, सारी वेबसाइट्स पर इस सेटिंग का असर नहीं होता, फिर भी यह कुछ डेटा बचाने में मदद करती है. इसे इनेबल करने के लिए सेटिंग में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएं. इसके बाद थर्ड पार्टी कुकीज पर क्लिक कर डू नोट ट्रैक की सेटिंग को इनेबल कर दें.

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