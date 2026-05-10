सुप्रीम कोर्ट में उठी ‘महिला खतना’ पर रोक की मांग, आखिर क्यों दुनिया भर में विवादित है FGM?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।

महिला खतना गैर-चिकित्सीय जननांग हटाना है।

यह मानवाधिकारों का उल्लंघन, बाल शोषण है।

इसके गंभीर स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक दीर्घकालिक जोखिम हैं।

Female Genital Mutilation: भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जिसे कुछ समुदाय महिला खतना भी कहते हैं, के संबंध में एक बड़ी टिप्पणी की गई है. कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और यह स्वास्थ्य, नैतिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित चिंताओं पर भारी नहीं पड़ सकती. आइए जानते हैं कि आखिर महिला खतना दुनिया भर में क्यों विवादित है.

क्या है महिला खतना?

महिला खतना उस प्रक्रिया को बताता है जिसमें गैर चिकित्सीय वजहों से महिला के जेनिटल ऑर्गन्स को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक यह प्रथा आमतौर पर कम उम्र की लड़कियों पर की जाती है. अक्सर 15 साल की उम्र से पहले. भारत में यह मुद्दा खास तौर से दाऊदी बोहरा समुदाय के कुछ वर्गों से जुड़ा है. यहां इस प्रथा को खफ्ज कहा जाता है. इसके समर्थक इसे एक लंबे समय से चली आ रही धार्मिक या फिर सांस्कृतिक परंपरा बताते हैं.

महिला खतना मानवाधिकारों का उल्लंघन क्यों माना जाता है?

महिला खतना के वैश्विक विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNICEF और UN Women जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन इस प्रथा को महिलाओं और लड़कियों के लिए हानिकारक मानते हैं. आलोचकों का यह तर्क है कि जिन लड़कियों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वे नाबालिक होती हैं और वे अपनी पूरी जानकारी के साथ सहमति नहीं दे सकती. क्योंकि यह प्रक्रिया आमतौर पर बचपन के दौरान की जाती है इस वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अक्सर बाल शोषण के रूप में दिखाया जाता है.

क्या है स्वास्थ्य जोखिम?

चिकित्सा विशेषज्ञ बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि महिला खतना स्वास्थ्य या फिर चिकित्सा की दृष्टि से फायदेमंद बिल्कुल नहीं है. इसके उलट यह प्रक्रिया गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परेशानियों से जुड़ी है. तत्काल जोखिम में काफी ज्यादा दर्द, ब्लीडिंग, संक्रमण और कुछ मामलों में तो मृत्यु भी शामिल हो सकती है.

दीर्घकालिक प्रभावों में प्रसव के दौरान जटिलताएं, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, पुराना दर्द, गांठ बनना, यौन विकार और चिंता व अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं.

महिला खतना लैंगिक असमानता से क्यों जुड़ा है?

वैश्विक स्तर पर कई कार्यकर्ता और शोधकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि महिला खतना पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे से गहराई से जुड़ा हुआ है. आलोचकों का ऐसा मानना है कि ऐतिहासिक रूप से यह प्रथा महिलाओं की यौनता को कंट्रोल करने, पवित्रता को बनाए रखने या फिर महिलाओं के व्यवहार के संबंध में सामाजिक अपेक्षाओं को लागू करने की एक साधन के रूप में विकसित हुई है. UNICEF और UN WOMEN जैसे संगठन महिला खतना को लैंगिक भेदभाव का एक चरम रूप बताते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय विरोध

बीते कुछ सालों में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों ने महिला खतना पर प्रतिबंध लगाने और उसे सीमित करने वाले कानून बनाए हैं. इस प्रथा के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अभियान जागरूकता अभियानों, कानूनी सुधार, शैक्षिक कार्यक्रम और मेडिकल वकालत के जरिए से तेज हुए हैं. संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार महिला खतना को वैश्विक स्तर पर खत्म करने को लेकर आवाज उठाई है.

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