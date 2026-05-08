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Alcohol Bottles: कांच की बोतल में ही क्यों मिलती है शराब, प्लास्टिक में क्यों नहीं? जान लें वजह
Alcohol Bottles: शराब की बोतलें ज्यादातर कांच की ही बनाई जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?
Alcohol Bottles: क्या आपने कभी सोचा है कि शराब की ज्यादातर बोतलें प्लास्टिक के बजाय कांच की क्यों बनी होती हैं? स्वाद और खुशबू को बनाए रखने से लेकर केमिकल से होने वाले नुकसान को रोकने तक कांच की बोतल की एक काफी बड़ी भूमिका होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 08 May 2026 09:17 AM (IST)
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