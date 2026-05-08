कांच केमिकल के लिहाज से निष्क्रिय होता है. यानी कि यह शराब के साथ रिएक्ट नहीं करता और ना ही उसकी बनावट में कोई बदलाव आता है. इस वजह से ड्रिंक की असली शुद्धता बनी रहती है. वहीं कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो समय के साथ तरल पदार्थ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं.