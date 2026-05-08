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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAlcohol Bottles: कांच की बोतल में ही क्यों मिलती है शराब, प्लास्टिक में क्यों नहीं? जान लें वजह

Alcohol Bottles: कांच की बोतल में ही क्यों मिलती है शराब, प्लास्टिक में क्यों नहीं? जान लें वजह

Alcohol Bottles: शराब की बोतलें ज्यादातर कांच की ही बनाई जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 May 2026 09:17 AM (IST)
Alcohol Bottles: शराब की बोतलें ज्यादातर कांच की ही बनाई जाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह?

Alcohol Bottles: क्या आपने कभी सोचा है कि शराब की ज्यादातर बोतलें प्लास्टिक के बजाय कांच की क्यों बनी होती हैं? स्वाद और खुशबू को बनाए रखने से लेकर केमिकल से होने वाले नुकसान को रोकने तक कांच की बोतल की एक काफी बड़ी भूमिका होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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कांच केमिकल के लिहाज से निष्क्रिय होता है. यानी कि यह शराब के साथ रिएक्ट नहीं करता और ना ही उसकी बनावट में कोई बदलाव आता है. इस वजह से ड्रिंक की असली शुद्धता बनी रहती है. वहीं कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो समय के साथ तरल पदार्थ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं.
कांच केमिकल के लिहाज से निष्क्रिय होता है. यानी कि यह शराब के साथ रिएक्ट नहीं करता और ना ही उसकी बनावट में कोई बदलाव आता है. इस वजह से ड्रिंक की असली शुद्धता बनी रहती है. वहीं कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो समय के साथ तरल पदार्थ के साथ रिएक्ट कर सकते हैं.
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शराब एक सॉल्वेंट का काम करती है और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक कर रखे रहने पर धीरे-धीरे तरल पदार्थ में केमिकल छोड़ सकते हैं. इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं.
शराब एक सॉल्वेंट का काम करती है और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक कर रखे रहने पर धीरे-धीरे तरल पदार्थ में केमिकल छोड़ सकते हैं. इस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं.
Published at : 08 May 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
Plastic Bottles Alcohol Bottles Glass Bottles

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