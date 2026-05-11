विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!

तमिलनाडु के नए सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' की रिलीज सीबीएफसी सर्टिफिकेशन की वजह से कई महीनों तक लटकी रही. लेकिन अब ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने इस बारे में खुद कहा है कि 'जना नायकन' की रिलीज की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. जानते हैं विजय की आखिरी फिल्म कब थिएटर में दस्तक दे रही है.

कब रिलीज होगी 'जना नायकन'

10 मई को चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए निर्माता वेंकट के नारायण ने कहा कि फिल्म अगले 14 दिनों के भीतर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. फिल्मबीट की रिपोर्ट के मुताबिक निर्माता ने बताया कि 'जना नायकन' के लिए सीबीएफसी की मंजूरी प्रक्रिया जारी है. केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है. एच. विनोद द्वारा निर्देशित यह फिल्म हाल के महीनों में सबसे चर्चित तमिल फिल्मों में से एक रही है. सर्टिफिकेशन रिलेटेड इश्यू की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई. पिछले महीने ऑनलाइन लीक विवाद के बाद भी यह फिल्म चर्चा में रही. वेंकट के नारायण ने विजय की तारीफ की. मीडिया से बातचीत के दौरान वेंकट के नारायण ने विजय के डेडिकेशन और डिस्प्लिन की सराहना की. उन्होंने कहा कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन अपने वादे निभाने के लिए जाने जाते हैं. मेकर्स ने 'जना नायकन' टाइटल को विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु में एक नए पॉलिटिकल फेज से भी जोड़ा.

उन्होंने विजय को आम लोगों से गहरा जुड़ाव रखने वाला नेता बताया।. उन्होंने हाल के महीनों में फिल्म निर्माण के दौरान आई चुनौतियों का का भी जिक्र किया. कुछ घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि टीम अब पूरी तरह से फिल्म की रिलीज पर ध्यान दे रही है.

'जना नायकन' की स्टारकास्ट में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू और गौतम वासुदेव मेनन शामिल हैं.

विजय ने अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू की

इस बीच, सी. जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. तमिलगा वेट्री कज़गम के फाउंडर ने विदुथलाई चिरुथाइगल कत्ची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिलने के के बाद पदभार ग्रहण किया. उनके समर्थन से उनकी विधायकों की संख्या बढ़कर 120 हो गई.यह राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों से दो ज्यादा थी.

कमल हासन ने विजय को सीएम बनने की दी बधाई

विजय को बधाई देने वाले पहले प्रमुख व्यक्तियों में कमल हासन भी शामिल थे. उन्होंने लिखा, “तमिलनाडु विजय लीग के अध्यक्ष, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, मेरे भाई थिरु. विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य का विकास हो.यह नई ऊंचाइयों को छुए. मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं.”

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विवेक ओबेरॉय ने विजय को दी बधाई

विवेक ओबेरॉय ने ट्वीट किया, “वियज, मेरे भाई, लोगों ने कहा था कि यह असंभव है, लोगों ने कहा था कि यह सिर्फ 'फैंस का जुनून' है, लेकिन अब आपको देखिए. 'एन्ना नानबा, सोल्ली अदिचोमला!'” आपने उन शब्दों को 70 मिमी स्क्रीन से निकालकर इस धरती के इतिहास में अमर कर दिया है. आपने उस कच्ची, सिनेमाई एनर्जी को रियल दुनिया की क्रांति में बदल दिया है. गर्जना वास्तविक है, जीत ऐतिहासिक है, और भविष्य आपका है. आप पर गर्व है, मुख्यमंत्री साहब! वाझथुक्कल थलपति!





पवन कल्याण और आर माधवन ने भी दी बधाई

पवन कल्याण ने लिखा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर विजय और सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई." आर. माधवन ने पोस्ट किया, "ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और आप पर बहुत गर्व है."