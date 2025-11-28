किसी की दूसरी शादी में उड़ाई दावत तो भी हो सकती है जेल, इस राज्य में बन गया अनोखा कानून

असम विधानसभा में गुरुवार को एक ऐसा कानून पारित हुआ, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पेश किया गया प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल 2025 न सिर्फ बहुविवाह पर रोक लगाने वाला कठोर कानून माना जा रहा है, बल्कि इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि शादी से जुड़े सबसे छोटे रोल निभाने वाले व्यक्ति पर भी कानून का डंडा चल सकता है.