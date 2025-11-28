एक्सप्लोरर
किसी की दूसरी शादी में उड़ाई दावत तो भी हो सकती है जेल, इस राज्य में बन गया अनोखा कानून
Polygamy Law: अब देश के इस राज्य में किसी की दूसरी शादी की दावत की एक प्लेट भी आपको सीधे जेल तक ले जा सकती है, लेकिन यह कैसे लागू होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है. आइए इसे समझ लेते हैं.
सोचिए, किसी की दूसरी शादी में सिर्फ प्लेट उठाकर बिरयानी खा ली और सीधे जेल हो गई! सुनकर मजाक लग सकता है, लेकिन असम में अब ऐसा हो सकता है. नए कानून के तहत न केवल दूसरी शादी करने वाला फंसेगा, बल्कि उसकी शादी में शामिल होकर दावत उड़ाने वाले भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं. इतना कड़ा कानून क्यों बना? किस वजह से सरकार ने बहुविवाह के खिलाफ ऐसा बड़ा कदम उठाया? और आखिर दावत खाने वालों पर कार्रवाई कैसे होगी? यही जानते हैं इस अनोखे कानून की पूरी कहानी.
Published at : 28 Nov 2025 05:13 PM (IST)
किसी की दूसरी शादी में उड़ाई दावत तो भी हो सकती है जेल, इस राज्य में बन गया अनोखा कानून
