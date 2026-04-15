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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAAC ब्लॉक से बेडरूम बनवाने में कितना कम आएगा खर्चा, नॉर्मल ईंट से कितना सस्ता?

AAC ब्लॉक से बेडरूम बनवाने में कितना कम आएगा खर्चा, नॉर्मल ईंट से कितना सस्ता?

घर निर्माण में AAC ब्लॉक किफायती और आधुनिक विकल्प के रूप में उभरे हैं. पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में ये न केवल सस्ते पड़ते हैं, बल्कि घर को गर्मी से बचाने और निर्माण की गति बढ़ाने में भी बेमिसाल हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 15 Apr 2026 11:59 AM (IST)
घर निर्माण में AAC ब्लॉक किफायती और आधुनिक विकल्प के रूप में उभरे हैं. पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में ये न केवल सस्ते पड़ते हैं, बल्कि घर को गर्मी से बचाने और निर्माण की गति बढ़ाने में भी बेमिसाल हैं.

सपनों का घर बनाना हर किसी का अरमान होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई में निर्माण की लागत आसमान छू रही है. ऐसे में 'ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट' यानी एएसी ब्लॉक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो मजबूती और बचत दोनों चाहते हैं. अगर आप भी एक नया बेडरूम बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो पुरानी ईंटों को छोड़कर इन हल्के और टिकाऊ ब्लॉक्स का गणित समझना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

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एएसी ब्लॉक सामान्य कंक्रीट से अलग एक हल्का बिल्डिंग मटेरियल है. इसे सीमेंट, रेत, चूना और पानी के खास मिश्रण से तैयार किया जाता है. निर्माण के दौरान इसमें एक विशेष गैस मिलाई जाती है, जिससे ब्लॉक के भीतर छोटे-छोटे हवा के पॉकेट बन जाते हैं.
एएसी ब्लॉक सामान्य कंक्रीट से अलग एक हल्का बिल्डिंग मटेरियल है. इसे सीमेंट, रेत, चूना और पानी के खास मिश्रण से तैयार किया जाता है. निर्माण के दौरान इसमें एक विशेष गैस मिलाई जाती है, जिससे ब्लॉक के भीतर छोटे-छोटे हवा के पॉकेट बन जाते हैं.
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यही वजह है कि ये ब्लॉक वजन में बेहद हल्के होते हैं, लेकिन मजबूती के मामले में किसी भी ईंट से कम नहीं होते. इसे 'ग्रीन मटेरियल' भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में प्रदूषण कम होता है.
यही वजह है कि ये ब्लॉक वजन में बेहद हल्के होते हैं, लेकिन मजबूती के मामले में किसी भी ईंट से कम नहीं होते. इसे 'ग्रीन मटेरियल' भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में प्रदूषण कम होता है.
Published at : 15 Apr 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
AAC Block AAC Block Construction AAC Blocks Vs Red Bricks

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