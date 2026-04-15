AAC ब्लॉक से बेडरूम बनवाने में कितना कम आएगा खर्चा, नॉर्मल ईंट से कितना सस्ता?

एएसी ब्लॉक सामान्य कंक्रीट से अलग एक हल्का बिल्डिंग मटेरियल है. इसे सीमेंट, रेत, चूना और पानी के खास मिश्रण से तैयार किया जाता है. निर्माण के दौरान इसमें एक विशेष गैस मिलाई जाती है, जिससे ब्लॉक के भीतर छोटे-छोटे हवा के पॉकेट बन जाते हैं.