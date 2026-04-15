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AAC ब्लॉक से बेडरूम बनवाने में कितना कम आएगा खर्चा, नॉर्मल ईंट से कितना सस्ता?
घर निर्माण में AAC ब्लॉक किफायती और आधुनिक विकल्प के रूप में उभरे हैं. पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में ये न केवल सस्ते पड़ते हैं, बल्कि घर को गर्मी से बचाने और निर्माण की गति बढ़ाने में भी बेमिसाल हैं.
सपनों का घर बनाना हर किसी का अरमान होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई में निर्माण की लागत आसमान छू रही है. ऐसे में 'ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट' यानी एएसी ब्लॉक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो मजबूती और बचत दोनों चाहते हैं. अगर आप भी एक नया बेडरूम बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो पुरानी ईंटों को छोड़कर इन हल्के और टिकाऊ ब्लॉक्स का गणित समझना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 11:58 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion