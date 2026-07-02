हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCarइतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत

इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत

Skoda Kodiaq RS Sold Out: भारत में लॉन्च होते ही स्कोडा कोडियाक आरएस मिनटों में सोल्ड आउट हो गई. जानिए 66.9 लाख की इस महंगी और सबसे तेज एसयूवी में क्या है खास.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 02 Jul 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

Skoda Kodiaq RS Sold Out: भारत में गाड़ियों का क्रेज साल दर साल बढ़ रहा है और अब लग्जरी कार की भी डिमांड बढ़ती जा रही है. अपने देश में कई अब मिडिल परिवार के भी घर पर एक प्रीमियम गाड़ी देखने को मिलती है. बता दें कि, जब भी प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियां की बात होती है तो स्कोडा का नाम जरूर आता है. क्योंकि यह कंपनी शुरू से ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. 

लेकिन इस बार कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. स्कोडा ने भारत में अपनी एक बेहद प्रीमियम और महंगी एसयूवी लॉन्च की और देखते ही देखते यह मिनटों में पूरी तरह बिक गई. तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एसयूवी में ऐसा क्या जादू है कि यह लाखों की गाड़ी पलक झपकते ही बिक गई.

तुरंत बिकी सभी गाड़ियां 

आपको बता दें कि, स्कोडा ने जैसे ही अपनी प्रीमियम कोडियाक आरएस कार को मार्केट में लांच किया यह गाड़ी तुरंत मार्केट में सोल्ड आउट हो गई. कंपनी ने इस पावरफुल एसयूवी को सीधे विदेश से इम्पोर्ट करके बेचा है. 

भारत के लिए इसके सिर्फ 50 यूनिट्स का अलॉटमेंट किया गया था. यानी यह एक लिमिटेड एडिशन कार है. कमाल की बात यह रही कि बुकिंग विंडो खुलते ही महज कुछ ही मिनटों में ये सभी 50 गाड़ियां सोल्ड आउट हो गईं. अब हालत यह है कि सड़कों पर यह कार किसी सुपरकार से भी ज्यादा रेयर और खास नजर आने वाली है.

यह भी पढ़ें: SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs

रफ्तार और इंजन है बेहद खास 

स्कोडा ने कोडियाक आरएस के दाम में करीबन 20 लाख से ज्यादा की बढ़त की है. लेकिन इसके बाद भी यह गाड़ी मार्केट में आते ही बिक गई. ऐसा इस लिए है क्योंकि गाड़ी के इंजन में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. जो 265 हॉर्सपावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. यह स्कोडा की अब तक की सबसे तेज और सबसे पावरफुल एसयूवी है. इसकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है कि यह बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स कारों को कड़ी टक्कर देती है. स्पीड के शौक़ीन लोगों के लिए यह बेहद ही परफेक्ट कार है.

मिलेगा स्पोर्टी लुक 

बात करें अगर स्कोडा के कोडियाक आरएस कार के प्राइस की तो कंपनी ने इस बार गाड़ी का दाम 66.9 लाख रुपये रखी है. जबकि लुक के मामले में भी यह गाड़ी काफी स्पोर्टी और बेहतरीन दिखती है. इसके बंपर्स को नया डिजाइन दिया गया है और इसमें ब्लैक ग्रिल के साथ स्पेशल 20-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं.

जो इसे रोड पर एक अलग ही धांसू लुक देते हैं. इंटीरियर की बात करें तो अंदर का केबिन पूरी तरह ब्लैक थीम पर बेस्ड है जिसमें आपको स्पोर्टी बकेट सीट्स और रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है. कुल मिलाकर कार के अंदर बैठते ही आपको एक रेसर कार वाला फील देगा.

यह भी पढ़ें: Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?

Published at : 02 Jul 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Skoda Kodiaq RS Kodiaq Rs Sold Out Skoda Kodiaq Rs Price New Kodiaq Rs India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

कार
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत
कार
Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?
Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?
कार
SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs
SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs
कार
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बिहार
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव बोले- 'मैसेज भेजा गया, तब…'
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव का सनसनीखेज दावा
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
आईपीएल 2026
अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश
अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
ट्रेंडिंग
Viral Video: एक साइकिल, दो ड्राइवर... बच्चों को देख याद आ जाएगा बचपन, वायरल हो रहा वीडियो
एक साइकिल, दो ड्राइवर... बच्चों को देख याद आ जाएगा बचपन, वायरल हो रहा वीडियो
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget