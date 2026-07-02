इतनी महंगी Skoda SUV मिनटों में Sold Out, जानिए क्या है इसकी खासियत

Skoda Kodiaq RS Sold Out: भारत में गाड़ियों का क्रेज साल दर साल बढ़ रहा है और अब लग्जरी कार की भी डिमांड बढ़ती जा रही है. अपने देश में कई अब मिडिल परिवार के भी घर पर एक प्रीमियम गाड़ी देखने को मिलती है. बता दें कि, जब भी प्रीमियम और लग्जरी गाड़ियां की बात होती है तो स्कोडा का नाम जरूर आता है. क्योंकि यह कंपनी शुरू से ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं.

लेकिन इस बार कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है. स्कोडा ने भारत में अपनी एक बेहद प्रीमियम और महंगी एसयूवी लॉन्च की और देखते ही देखते यह मिनटों में पूरी तरह बिक गई. तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एसयूवी में ऐसा क्या जादू है कि यह लाखों की गाड़ी पलक झपकते ही बिक गई.

तुरंत बिकी सभी गाड़ियां

आपको बता दें कि, स्कोडा ने जैसे ही अपनी प्रीमियम कोडियाक आरएस कार को मार्केट में लांच किया यह गाड़ी तुरंत मार्केट में सोल्ड आउट हो गई. कंपनी ने इस पावरफुल एसयूवी को सीधे विदेश से इम्पोर्ट करके बेचा है.

भारत के लिए इसके सिर्फ 50 यूनिट्स का अलॉटमेंट किया गया था. यानी यह एक लिमिटेड एडिशन कार है. कमाल की बात यह रही कि बुकिंग विंडो खुलते ही महज कुछ ही मिनटों में ये सभी 50 गाड़ियां सोल्ड आउट हो गईं. अब हालत यह है कि सड़कों पर यह कार किसी सुपरकार से भी ज्यादा रेयर और खास नजर आने वाली है.

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रफ्तार और इंजन है बेहद खास

स्कोडा ने कोडियाक आरएस के दाम में करीबन 20 लाख से ज्यादा की बढ़त की है. लेकिन इसके बाद भी यह गाड़ी मार्केट में आते ही बिक गई. ऐसा इस लिए है क्योंकि गाड़ी के इंजन में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. जो 265 हॉर्सपावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. यह स्कोडा की अब तक की सबसे तेज और सबसे पावरफुल एसयूवी है. इसकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है कि यह बड़ी-बड़ी स्पोर्ट्स कारों को कड़ी टक्कर देती है. स्पीड के शौक़ीन लोगों के लिए यह बेहद ही परफेक्ट कार है.

मिलेगा स्पोर्टी लुक

बात करें अगर स्कोडा के कोडियाक आरएस कार के प्राइस की तो कंपनी ने इस बार गाड़ी का दाम 66.9 लाख रुपये रखी है. जबकि लुक के मामले में भी यह गाड़ी काफी स्पोर्टी और बेहतरीन दिखती है. इसके बंपर्स को नया डिजाइन दिया गया है और इसमें ब्लैक ग्रिल के साथ स्पेशल 20-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं.

जो इसे रोड पर एक अलग ही धांसू लुक देते हैं. इंटीरियर की बात करें तो अंदर का केबिन पूरी तरह ब्लैक थीम पर बेस्ड है जिसमें आपको स्पोर्टी बकेट सीट्स और रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है. कुल मिलाकर कार के अंदर बैठते ही आपको एक रेसर कार वाला फील देगा.

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