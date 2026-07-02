बाबर आजम के पुराने साथी ने कुबूला बाल यौन शोषण का जुर्म, दोबारा हो सकती है जेल
Australia Cricketers Aaron Summers: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर आरोन समर्स को जेल की सजा काटनी पड़ सकती है. उन्होंने बाल यौन शोषण के आरोपों को स्वीकार कर लिया है.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर आरोन समर्स को बाल यौन शोषण के आरोपों में दोषी पाया गया है. समर्स ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. बिग बैश लीग और पाकिस्तान की PSL में खेल चुके आरोन समर्स से जुड़ा यह मामला साल 2018 का है, जब वो होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेलते थे. इस मामले में अंतिम सजा अगस्त में सुनाई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ तास्मानिया ने कहा कि आरोन समर्स ने घटना से पहले सोशल मीडिया के जारी पीड़ित से संपर्क किया था. सुनवाई के दौरान समर्स की वकील कैरोलिन ग्रेव्स ने अदालत से आग्रह किया कि समर्स के प्रति नरमी दिखाई जाए, क्योंकि घटना के समय वो अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे थे. कैरोलिन ने दलील में कहा कि समर्स उस समय अलग-थलग पड़ गए थे और बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते थे.
आरोन समर्स को 150 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता था. बाल यौन शोषण मामले में साल 2021 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था. साल 2021 में उन्होंने अन्य बाल शोषण से जुड़े अपराधों में जेल की सजा काटी थी.
क्रिकेटर की वकील ने कहा कि आरोन समर्स उस घटना पर पछतावा जता चुके हैं और यह उनके जीवन पर कभी ना मिटने वाले दाग की तरह है. उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाना चाहिए. समर्स यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि अब वो शायद पेशेवर क्रिकेट में कभी आगे नहीं जा पाएंगे.
अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. अदालत अगस्त में फैसला सुनाएगी और फिलहाल समर्स की जमानत की अर्जी रद्द कर दी गई है और वे पुलिस की कस्टडी में हैं. PSL 2019 में आरोन समर्स कराची किंग्स के लिए खेले थे और बाबर आजम के साथ खेल चुके हैं.
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