भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं

स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है. यह हिमालय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवर है. बर्फीले इलाको में रहने के लिए इसकी मोटी फर, बड़ें पंजे और लंबी पूंछ इसे खास बनाती है. स्नो लेपर्ड लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं. ये अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं.