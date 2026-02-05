हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं

भारतीय हिमालय के जंगलों में छिपी 5 अनोखी वन्य प्रजातियां, जो दुनिया में कहीं और नहीं दिखतीं

स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है. यह हिमालय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवर है. बर्फीले इलाको में रहने के लिए इसकी मोटी फर, बड़ें पंजे और लंबी पूंछ इसे खास बनाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Feb 2026 08:51 AM (IST)
स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है. यह हिमालय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवर है. बर्फीले इलाको में रहने के लिए इसकी मोटी फर, बड़ें पंजे और लंबी पूंछ इसे खास बनाती है.

भारतीय हिमालय वन्यजीव

स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है. यह हिमालय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवर है. बर्फीले इलाको में रहने के लिए इसकी मोटी फर, बड़ें पंजे और लंबी पूंछ इसे खास बनाती है. स्नो लेपर्ड लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं. ये अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं.
स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है. यह हिमालय का सबसे प्रसिद्ध शिकारी जानवर है. बर्फीले इलाको में रहने के लिए इसकी मोटी फर, बड़ें पंजे और लंबी पूंछ इसे खास बनाती है. स्नो लेपर्ड लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में पाए जाते हैं. ये अकेले रहने वाले जानवर होते हैं और बहुत कम दिखाई देते हैं.
वहीं हिमालयन मोनाल उत्तराखंड  का राज्य पक्षी हे और दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों गिना जाता है. इसके पंखों में हरे, नीले, तांबे और सुनहरे रंग की चमक होती है, जो पहाड़ी जंगलों में बहुत आकर्षक लगती है. यह पक्षी 2,400 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ओक, देवदार और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों में रहता है.
वहीं हिमालयन मोनाल उत्तराखंड  का राज्य पक्षी हे और दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों गिना जाता है. इसके पंखों में हरे, नीले, तांबे और सुनहरे रंग की चमक होती है, जो पहाड़ी जंगलों में बहुत आकर्षक लगती है. यह पक्षी 2,400 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर ओक, देवदार और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों में रहता है.
Published at : 05 Feb 2026 08:51 AM (IST)
Indian Himalayan Wildlife Rare Himalayan Species Unique Animals Of Himalayas

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
इंडिया
Asaduddin Owaisi Remark: 'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
'क्या एक 'गोरा जो कहेगा, हम वही सुनेंगे...', ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी को ओवैसी ने सुनाया
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
