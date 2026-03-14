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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी

'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी

Mumbai News In Hindi: मुंबई में गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर साइबर ठगों ने विलेपार्ले के एक व्यक्ति से 70 हजार रुपये ठग लिए. ठगों ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर मोबाइल का एक्सेस हासिल किया.

By : सूरज ओझा | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 14 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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यूएस, इजरायल और ईरान के युद्ध से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में दोहरी मार बनकर दिख रहा है. एक तरफ ईंधन की कमी की आशंका है, तो दूसरी ओर इसी बहाने साइबर ठगी के नए मामले सामने आने लगे हैं.

मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटे जाने की धमकी देकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर ठगों का गिरोह सक्रिय हो गया है. ताजा मामला विलेपार्ले पूर्व का है, जहां चिंतन छेड़ा नाम के एक व्यक्ति को गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार रुपये की ठगी कर ली गई.

गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताकर किया फोन

मिली जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को महानगर गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताकर फोन किया और कहा कि उनका गैस बिल बकाया है. अगर तुरंत बिल अपडेट नहीं किया गया तो गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा. ठगों ने डर का माहौल बनाकर उनसे एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा. जैसे ही पीड़ित ने फाइल डाउनलोड की, ठगों ने उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए.

बताया जा रहा है कि अब तक मुंबई के कई लोगों को घरेलू गैस कनेक्शन बंद करने की धमकी देकर लाखों रुपये की ठगी की जा चुकी है. खास तौर पर बुजुर्ग लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

गैस की संभावित कमी की खबरों का उठाया जा रहा है फायदा

जानकारी के मुताबिक खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण गैस की संभावित कमी की खबरों का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों में डर पैदा कर रहे हैं. गैस सप्लाई बंद होने की आशंका दिखाकर वे लोगों को झांसे में ले रहे हैं.

साइबर ठग खुद को महानगर गैस लिमिटेड का अधिकारी बताकर कभी बकाया बिल का बहाना करते हैं तो कभी बिल अपडेट करने के नाम पर लोगों से मोबाइल में फाइल डाउनलोड करवाते हैं और फिर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेते हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 14 Mar 2026 02:20 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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