एक्सप्लोरर
14k Gold Jewellery: 14 कैरेट के गोल्ड से कौन-कौन सी ज्वैलरी बनती है, इसमें क्या-क्या मिला होता है?
14K Gold Jewellery: 14 कैरेट गोल्ड शुद्ध के साथ-साथ काफी ज्यादा मजबूत भी होता है. इसलिए इसे रोज पहनने वाले गहनों में इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इससे कौन से गहने बनते हैं.
14K Gold Jewellery: अगर रोज पहनने वाले गहनों की बात करें तो 14 कैरेट गोल्ड सबसे पसंदीदा माना जाता है. दरअसल 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध तो होता है लेकिन काफी ज्यादा नरम होता है. वहीं इसके ठीक विपरीत 14 कैरेट गोल्ड में शुद्धता और मजबूती दोनों ही होती है. आज हम जानेंगे की 14 कैरेट गोल्ड असल में किस चीज से बना होता है और इससे कौन-कौन से गहनें बनाए जाते हैं. आइए जानते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 28 Sep 2025 11:05 AM (IST)
Tags :Gold Jewelry 14k Gold Rings
जनरल नॉलेज
6 Photos
यूक्रेन में कमा लिए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानिए कितनी मजबूत है वहां की करेंसी?
जनरल नॉलेज
7 Photos
हमेशा डॉलर में ही क्यों दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का कैश प्राइज? नहीं जानते होंगे ये बात
जनरल नॉलेज
6 Photos
रिटायर होने के बाद कहां जाते हैं मिग-21 जैसे फाइटर जेट, क्या शोपीस बनाने के लिए खरीद सकते हैं इसे?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion