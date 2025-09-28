हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज14k Gold Jewellery: 14 कैरेट के गोल्ड से कौन-कौन सी ज्वैलरी बनती है, इसमें क्या-क्या मिला होता है?

14k Gold Jewellery: 14 कैरेट के गोल्ड से कौन-कौन सी ज्वैलरी बनती है, इसमें क्या-क्या मिला होता है?

14K Gold Jewellery: 14 कैरेट गोल्ड शुद्ध के साथ-साथ काफी ज्यादा मजबूत भी होता है. इसलिए इसे रोज पहनने वाले गहनों में इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इससे कौन से गहने बनते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Sep 2025 11:05 AM (IST)
14K Gold Jewellery: 14 कैरेट गोल्ड शुद्ध के साथ-साथ काफी ज्यादा मजबूत भी होता है. इसलिए इसे रोज पहनने वाले गहनों में इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इससे कौन से गहने बनते हैं.

14K Gold Jewellery: अगर रोज पहनने वाले गहनों की बात करें तो 14 कैरेट गोल्ड सबसे पसंदीदा माना जाता है. दरअसल 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध तो होता है लेकिन काफी ज्यादा नरम होता है. वहीं इसके ठीक विपरीत 14 कैरेट गोल्ड में शुद्धता और मजबूती दोनों ही होती है. आज हम जानेंगे की 14 कैरेट गोल्ड असल में किस चीज से बना होता है और इससे कौन-कौन से गहनें बनाए जाते हैं. आइए जानते हैं.

1/6
मजबूती के लिए 14 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 58.3 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी 41.7% तांबा, चांदी, जस्ता और निकल जैसे धातु मिले होते हैं.
मजबूती के लिए 14 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें 58.3 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी 41.7% तांबा, चांदी, जस्ता और निकल जैसे धातु मिले होते हैं.
2/6
14 कैरेट गोल्ड से सगाई की अंगूठी, शादी की अंगूठी और रोज पहनने वाली अंगूठियां बनाई जाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह काफी ज्यादा मजबूत होता है और इस पर नाजुक डिजाइन और कीमती पत्थर लगाना आसान हो जाता है.
14 कैरेट गोल्ड से सगाई की अंगूठी, शादी की अंगूठी और रोज पहनने वाली अंगूठियां बनाई जाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह काफी ज्यादा मजबूत होता है और इस पर नाजुक डिजाइन और कीमती पत्थर लगाना आसान हो जाता है.
3/6
14 कैरेट गोल्ड से ब्रेसलेट भी बनाए जाते हैं. यह कभी भी मुड़ते या फिर टूटते नहीं. इनमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है ताकि इनकी बनावट मजबूत रहे.
14 कैरेट गोल्ड से ब्रेसलेट भी बनाए जाते हैं. यह कभी भी मुड़ते या फिर टूटते नहीं. इनमें तांबा और जस्ता मिलाया जाता है ताकि इनकी बनावट मजबूत रहे.
4/6
तांबा 14 कैरेट गोल्ड का एक मुख्य घटक है. इसी की वजह से गहनों में मजबूती आती है और साथ ही सोने को हल्का गर्म रंग भी मिलता है.
तांबा 14 कैरेट गोल्ड का एक मुख्य घटक है. इसी की वजह से गहनों में मजबूती आती है और साथ ही सोने को हल्का गर्म रंग भी मिलता है.
5/6
इसी के साथ 24 कैरेट गोल्ड से इयररिंग्स और बाकी छोटे गहने भी. अगर इन्हें 24 कैरेट गोल्ड से बनाया जाएगा तो यह आसानी से दब जाएंगे. लेकिन 14 कैरेट गोल्ड से इनकी मजबूती और डिजाइन बना रहता है.
इसी के साथ 24 कैरेट गोल्ड से इयररिंग्स और बाकी छोटे गहने भी. अगर इन्हें 24 कैरेट गोल्ड से बनाया जाएगा तो यह आसानी से दब जाएंगे. लेकिन 14 कैरेट गोल्ड से इनकी मजबूती और डिजाइन बना रहता है.
6/6
चांदी रंग को प्रभावित करती है और सोने को संतुलित रंग देती है. इसी के साथ जस्ता और निकाल कठोरता और मजबूती को बढ़ाते हैं. लेकिन 24 कैरेट गोल्ड की तुलना में 14 कैरेट गोल्ड की कीमत काफी कम होती है.
चांदी रंग को प्रभावित करती है और सोने को संतुलित रंग देती है. इसी के साथ जस्ता और निकाल कठोरता और मजबूती को बढ़ाते हैं. लेकिन 24 कैरेट गोल्ड की तुलना में 14 कैरेट गोल्ड की कीमत काफी कम होती है.
Published at : 28 Sep 2025 11:05 AM (IST)
Tags :
Gold Jewelry 14k Gold Rings

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
'किस देश से क्या खरीदे, ये भारत खुद तय करता है', ट्रंप के टैरिफ पर बोले रूसी विदेश मंत्री, UN में की जमकर तारीफ
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
Durga Puja Ceremony: व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी मुखर्जी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें बाकी स्टार्स का लुक
व्हाइट साड़ी में खूब जचीं रानी, तो गोल्डन गर्ल बनीं काजोल, देखें दुर्गा पूजा की तस्वीरें
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए कब होगी भारत में लॉन्च?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
बिहार
Bihar Election: मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, 4-5 अक्टूबर को चुनावी तैयारियों की होगी समीक्षा
यूटिलिटी
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget