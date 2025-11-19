एक्सप्लोरर
'ये रिश्ता...' की चिक्की जल्द बनेगी मोदी परिवार की बहू, सगाई के बंधन में बंधी एक्ट्रेस
Navika Kotia Engagement: 'ये रिश्ता...' में चिक्की का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस नविका कोटिया ने सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर मंगेतर संग उनकी सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
पॉपुलर एक्ट्रेस नविका कोटिया के इंगेजमेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही हैं. फैंस अदाकारा के इस स्पेशल मूमेंट की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं. नविका बहुत जल्द शादी भी करने वाली हैं.
Published at : 19 Nov 2025 07:04 PM (IST)
