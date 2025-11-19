हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'ये रिश्ता...' की चिक्की जल्द बनेगी मोदी परिवार की बहू, सगाई के बंधन में बंधी एक्ट्रेस

Navika Kotia Engagement: 'ये रिश्ता...' में चिक्की का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस नविका कोटिया ने सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर मंगेतर संग उनकी सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 07:12 PM (IST)
पॉपुलर एक्ट्रेस नविका कोटिया के इंगेजमेंट की फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रही हैं. फैंस अदाकारा के इस स्पेशल मूमेंट की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं. नविका बहुत जल्द शादी भी करने वाली हैं.

एक्ट्रेस नविका कोटिया जल्द ही रियल एस्टेट डेवलपर मेजन मोदी संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अपने इंटरव्यू में कई बार उन्हें कहते हुए सुना गया कि वो हमेशा से अरेंज मैरिज ही करना चाहती थीं.
टीवी के पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की चिक्की का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने अब सगाई भी कर ली है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल भी जहां एक्ट्रेस अपने मंगेतर के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
मंगेतर और परिवार संग एक्ट्रेस की इन पिक्चर्स को खूब पसंद किया जा रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नविका कोटिया की गुड़ धना सेरेमनी हुई थी जिसकी तस्वीरों को देख फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगले साल जनवरी में अदाकारा सगाई करेंगी.
इस वायरल फोटो में नविका कोटिया की मां अपने दामाद का तिलक करती नजर आ रही हैं. दामाद और सासू मां का ऐसा प्यारा रिश्ता देख फैंस भी उनकी बलाएं ले रहे हैं.
मंगेतर और परिवार संग बहुत ही इंटीमेट सेरेमनी में एक्ट्रेस ने अपनी गुड़ धना सेरेमनी की. ये इवेंट एक्ट्रेस के मंगेतर मेजन मोदी के पुणे वाले घर पर हुआ.
गुजरातियों में गुड़ धना सेरेमनी इंगेजमेंट के पहले की एक रस्म है. इसमें दुल्हन का परिवार दूल्हे के घर जाकर गिफ्ट्स और मिठाइयों से रिश्ता पक्का करता है. साथ ही दोनों होने वाले दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए अपने रिश्ते को ऑफिशियल करते हैं.
अपने इस स्पेशल मूमेंट के लिए नविका कोटिया ने पर्पल और पिंक कलर का लहंगा कैरी किया था. वहीं हसीना के मंगेतर मेजन मोदी वाइन कलर की शेरवानी और पजामे में बेहद हैंडसम लगे.
Published at : 19 Nov 2025 07:04 PM (IST)
