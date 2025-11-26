हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू' का बढ़ा वजन, अपनी बॉडी को लेकर एक्ट्रेस नहीं हैं कंफर्टेबल!

दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू' का बढ़ा वजन, अपनी बॉडी को लेकर एक्ट्रेस नहीं हैं कंफर्टेबल!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक माना जाने वाला ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 03:48 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक माना जाने वाला ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

कृष्णा मुखर्जी आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है. एक बार फिर से कृष्णा सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं.

कृष्णा मुखर्जी पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार उन्हें नागिन 5 में देखा गया था. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
कृष्णा मुखर्जी पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार उन्हें नागिन 5 में देखा गया था. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और खुद से जुड़े अपडेट्स शेयर करती रहती हैं.
बीते साल कृष्णा ने कुछ प्रोड्यूसर्स पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उन्हें हैरेस किया था. तभी से अब तक एक्ट्रेस काम की तलाश में हैं. हालांकि, कुछ ब्रांड्स के लिए वो प्रमोशन करती दिखती थीं.
बीते साल कृष्णा ने कुछ प्रोड्यूसर्स पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उन्हें हैरेस किया था. तभी से अब तक एक्ट्रेस काम की तलाश में हैं. हालांकि, कुछ ब्रांड्स के लिए वो प्रमोशन करती दिखती थीं.
कृष्णा ने हाल ही में वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने बढ़े वजन को फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मैं काफी लंबे वक्त से अपने चबी बॉडी के संग कंफर्टेबल नहीं थी.
कृष्णा ने हाल ही में वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने बढ़े वजन को फ्लॉन्ट करती नजर आई थीं. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- मैं काफी लंबे वक्त से अपने चबी बॉडी के संग कंफर्टेबल नहीं थी.
मैं इसे छिपाती थी, एंगल बदलती थी, खुद को ढक कर रखती थी. इतना ही नहीं खुद को देखना नजरअंदाज करती थी. लेकिन, अब कुछ तो बदल गया है.
मैं इसे छिपाती थी, एंगल बदलती थी, खुद को ढक कर रखती थी. इतना ही नहीं खुद को देखना नजरअंदाज करती थी. लेकिन, अब कुछ तो बदल गया है.
एक्ट्रेस ने लिखा कि मैंने अब अपनी बॉडी से फाइट करनी बंद कर दी है, उसे सुनना शुरू कर दिया है. सराहना शुरू कर दिया है.
एक्ट्रेस ने लिखा कि मैंने अब अपनी बॉडी से फाइट करनी बंद कर दी है, उसे सुनना शुरू कर दिया है. सराहना शुरू कर दिया है.
कृष्णा ने बताया कि अब उन्हें अपनी बॉडी से प्यार है, शर्म नहीं आती . ये वो बॉडी है जो मुझे कैरी करती है, सपोर्ट करती है. मुझे जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है. ये बहुत सारा प्यार डिजर्व करती है.
कृष्णा ने बताया कि अब उन्हें अपनी बॉडी से प्यार है, शर्म नहीं आती . ये वो बॉडी है जो मुझे कैरी करती है, सपोर्ट करती है. मुझे जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती है. ये बहुत सारा प्यार डिजर्व करती है.
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं, जहां कह सकती हूं कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूं.
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं अपनी लाइफ में उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं, जहां कह सकती हूं कि मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूं.
Published at : 26 Nov 2025 03:48 PM (IST)
Krishna Mukherjii Divynanka Tripathi

