एक्सप्लोरर
दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू' का बढ़ा वजन, अपनी बॉडी को लेकर एक्ट्रेस नहीं हैं कंफर्टेबल!
स्टार प्लस के पॉपुलर शो में से एक माना जाने वाला ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी की बहू आलिया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली कृष्णा मुखर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
कृष्णा मुखर्जी आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है. एक बार फिर से कृष्णा सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 03:48 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
वजन बढ़ने से परेशान हुईं दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू'? अपनी बॉडी के लिए कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
तान्या मित्तल ने कभी बड़ें लोगों संग काम करने को लेकर कही थी ये बात, अब हो रही हैं ट्रोल
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर
टेलीविजन
10 Photos
माहिरा शर्मा की 10 तस्वीरें: कभी वेस्टर्न लुक से बनाती हैं दीवाना, तो कभी साड़ी में ढहाती हैं कहर
टेलीविजन
7 Photos
फिर बर्बाद होगी अनुपमा, जुदा होंगी अरमान-अभिरा की राहें, इन टॉप 7 शो आएंगे नए ट्विस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
वजन बढ़ने से परेशान हुईं दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू'? अपनी बॉडी के लिए कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
तान्या मित्तल ने कभी बड़ें लोगों संग काम करने को लेकर कही थी ये बात, अब हो रही हैं ट्रोल
एबीपी लाइव
Opinion