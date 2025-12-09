हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' ने वसूला बजट, फिर भी हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 12: 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. फिल्म अपना बजट भी निकाल चुकी है. हालांकि हिट कहलाने के लिए फिल्म को लंबा इंतजार करना होगा.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 09 Dec 2025 09:39 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' दर्शकों का दिल जीत रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कारोबार कर रही है. 'तेरे इश्क में' पहले दिन से हर रोज रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. 'धुरंधर' की रिलीज के बावजूद फिल्म अपना बजट भी वसूल कर चुकी है. लेकिन बता दें कि कृति और धनुष की ये फिल्म अब तक हिट नहीं हुई है.

  • 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसने दमदार ओपनिंग की थी.
  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 83.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • दूसरे वीक में 'धुरंधर' की रिलीज के बावजूद कृति सेनन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है. 
  • 'तेरे इश्क में' ने 8वें दिन 3.75 करोड़ और 9वें दिन 5.7 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • 10वें दिन फिल्म ने 6.9 करोड़ और 11वें दिन 2.4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
  • अब 12वें दिन भी 'तेरे इश्क में' अब तक (रात 9 बजे) 2.27 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
  • फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 104.67 करोड़ रुपए हो गया है.
 
 
 
 
 
'तेरे इश्क में' को हिट होने के लिए कमाने होंगे इतने करोड़
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'तेरे इश्क में' का कुल बजट 85 करोड़ रुपए है. यानी फिल्म पहले ही अपना बजट वसूल कर चुकी है. हालांकि अभी तक फिल्म हिट साबित नहीं हुई है. बता दें कि बॉक्स ऑफिस का फॉर्मूला है कि किसी भी फिल्म को हिट कहलाने के लिए अपने बजट से दोगुना कमाना होगा. 'तेरे इश्क में' का बजट 85 करोड़ है, तो ऐसे में फिल्म 170 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा. फिल्म ने अब तक 104.67 करोड़ रुपए की कमाई की हैं, यानी हिट कहलाने के लिए फिल्म को 65.33 करोड़ रुपए और कमाने होंगे.

'तेरे इश्क में' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
वर्ल्डवाइड भी 'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन कर रही है. कृति सेनन और धनुष की फिल्म अब तक 145.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 09 Dec 2025 09:37 PM (IST)
Kriti Sanon Dhanush Tere Ishk Mein Tere Ishk Mein Box Office Collection
