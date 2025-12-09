आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की विदेश में एक बार फिर किड़किड़ी हुई है. लंदन में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की तलाशी ली गई. नकवी जब ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस में घुस रहे थे तब पुलिस ने उनकी कार का बोनट और ट्रंक खोलकर जांच की. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद यूजर्स ने पाकिस्तान के मजे ले लिए.

पाकिस्तान में वांछित शहजाद अकबर और आदिल राज जैसे लोगों के प्रत्यर्पण और रेपट्रिएशन को लेकर बातचीत के लिए मोहसिन नकवी लंदन गए थे. इन लोगों पर पाकिस्तान में गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जुड़े मामलों में शामिल होने के आरोप हैं.

पाकिस्तान के मंत्री के साथ बदतमीजी

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने पाकिस्तान के मंत्री के साथ बदतमीजी भी की. ड्रग्स या विस्फोटक होने के शक में सुरक्षाकर्मियों ने नकवी की कार की जांच की. इस घटना ने साफ कर दिया कि विदेशों में पाकिस्तान की क्या इज्जत है.

'सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की किरकिरी'

अफगानिस्तान के एक यूजर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तानी सैन्य शासन के नेताओं की स्थिति." उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कार की ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में प्रवेश करते समय विस्फोटकों की जांच की जा रही है. वे इमरान खान के एक पूर्व सलाहकार के प्रत्यर्पण की मांग करने वहां गए थे. इन लोगों की न कोई कद्र है, न कोई इज्जत, मुनीर ही इनका मालिक है."

Pakistan’s interior minister Mohsin Naqvi’s car is being checked for explosives while entering UK foreign office. He was there to request extradition of a former advisor of Imran Khan. These guys have no values, no respect, Munir is the only master! pic.twitter.com/xtOyJY974W — برهان الدین ‏| Burhan uddin (@burhan_uddin_0) December 8, 2025

'एशिया कप ट्रॉफी ढूंढ़ रही पुलिस'

इस घटना पर मजाकिया अंदाज में एक अन्य यूज़र ने लिखा, "वे एशिया कप ट्रॉफी ढूंढ़ रहे थे, जो इस चोर के पास अभी भी है." एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष नकवी ने अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपी है.

They were looking for the Asia cup trophy, which this thief still has. — DadJokeConnoisseur (@trial123452) December 8, 2025

मोहसिन नकवी फरवरी 2024 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. वह जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे.