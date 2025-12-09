कोडीन कफ सिरप मामले में एक्शन में योगी सरकार, SIT गठित, ये 3 अफसर करेंगे जांच

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री, भंडारण और तस्करी मामले में विशेष जांच दल का गठन किया गया. आईजी लॉ एंड ऑर्डर एल.आर. कुमार को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया. वहीं एसएसपी एसटीएफ सुशील धूले चंद्रभान और एफएसडीए के अखिलेश कुमार जैन को इसका सदस्य बनाया गया है.

गृह सचिव मोहित गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) एलआर कुमार की अध्यक्षता में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुशील घुले चंद्रभान और सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अखिलेश कुमार जैन की तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई है. सचिव के अनुसार एक माह में रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.

' मामले को गंभीरता से ले रही सरकार '

इसके पहले सोमवार को प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार इस मामले को ‘बेहद गंभीरता’ से ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक एसआईटी गठित की जा रही है. प्रसाद ने बताया कि जांच के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की जा रही है. एसआईटी में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्राधिकरण (एफडीएसए) के अधिकारी भी शामिल होंगे.

सभी जारी जांचों की नियमित समीक्षा करेगी SIT

संजय प्रसाद ने कहा कि यह एसआईटी सभी जारी जांचों की नियमित समीक्षा करेगी, अभियुक्तों से प्राप्त जानकारी से उभरने वाले हर सुराग को जोड़ेगी, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय करेगी और सभी संबंधित वित्तीय लेनदेन की गहन जांच करेगी.

सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले दिनों में कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध बिक्री भंडारण और तस्करी की गिरोह बनाकर अवैध रूप से आर्थिक भौतिक लाभ अर्जित करने की आपराधिक मामले सामने आए थे. इस संबंध में कई जनपदों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, जिसकी विवेचना संबंधित जनपदीय पुलिस द्वारा अपने स्तर से की जा रही है. कोडीन सिरप से सम्बन्धित प्रकरण अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्विभागीय होने से दृष्टिगत ऐसी घटनाओं के नियंत्रण एवं प्रभावी कानूनी कार्रवाई के लिए निम्नवत विशेष जांच दल किया जाता है.