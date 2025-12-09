हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजम्मू-कश्मीर के आकिब नबी से यूपी के आकिब खान तक, 5 अनकैप्ड तेज गेंदबाज जो IPL ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति

Uncapped Players to Watch IPL 2026 Auction: IPL 2026 के ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. इनमें कई सारे ऐसे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिनपर बहुत ऊंची बोली लग सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Dec 2025 07:28 PM (IST)
IPL 2026 के ऑक्शन के लिए कुल 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए हैं. नीलामी का आयोजन 16 दिसंबर को होगा और ऑक्शन दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. याद दिला दें कि नीलामी में कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन BCCI ने 1000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों का पत्ता कट कर दिया है.

इस नीलामी में डेविड मिलर से लेकर डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे. इसी बीच कुछ अनकैप्ड तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. यहां देखिए उन 5 तेज गेंदबाजों की लिस्ट, जिनपर ऑक्शन में करोड़ों रुपयों की बोली लग सकती है.

ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ी बनेंगे करोड़पति!

आकिब नबी

जम्मू कश्मीर का यह तेज गेंदबाज इसी साल दिलीप ट्रॉफी के दौरान चर्चा में आया था. टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल मैच में उन्होंने 4 गेंद में चार विकेट लिए थे. वो रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में अभी तक दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए हैं. उन्होंने 9 पारियों में 29 विकेट झटके हैं. वहीं टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने 4-विकेट हॉल लेकर चर्चा बटोरी थी. यह हालिया फॉर्म उन्हें मिनी ऑक्शन में करोड़पति बना सकती है.

मनी ग्रेवाल

दिल्ली के लिए खेलने वाले 25 वर्षीय मनी ग्रेवाल दिल्ली प्रीमियर लीग के स्टार गेंदबाज बनकर उभरे. वो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने 11 मैचों में 20 विकेट लिए थे. सटीक यॉर्कर फेंकने की काबिलियत और अच्छा पेस उन्हें नीलामी में अच्छी खासी रकम दिला सकता है.

आकिब खान

उत्तर प्रदेश के युवा गेंदबाज आकिब खान अभी सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन उनके कारनामे बड़े-बड़े हैं. आकिब खान पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप के लिए चुने गए थे, लेकिन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए. वहीं रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में अब तक 3 पारियों में 8 विकेट झटक चुके हैं. अच्छी गति के साथ गेंद को स्विंग करवाने में माहिर हैं. 19 फर्स्ट-क्लास मैचों में 52 विकेट ले चुके हैं.

अशोक शर्मा

राजस्थान के 23 वर्षीय गेंदबाज अशोक शर्मा इन दिनों टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कहर बरपा रहे हैं. केवल 7 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं. वो पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ऑक्शन में उनके लिए बिडिंग वॉर देखने को मिल सकता है.

राज लिंबानी

अगर कोई टीम लॉन्ग-टर्म के लिए किसी युवा तेज गेंदबाज को अपने साथ जोड़ना चाहती है, तो बड़ौदा के लिए खेलने वाले 20 वर्षीय राज लिंबानी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैच खेलकर 15 विकेट ले चुके हैं. एक हालिया मैच में उन्होंने केवल 5 रन देकर 3 विकेट लिए थे. 2023 में खेले गए अंडर-19 एशिया कप ने भी उन्हें पहचान दिलाई थी, जहां नेपाल के खिलाफ मैच में उन्होंने 13 रन देकर 7 विकेट लिए थे.

About the author नीरज शर्मा

Published at : 09 Dec 2025 07:28 PM (IST)
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
