Top 10 Tv एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी को पछाड़ ये हसीना बनी नंबर वन, नाम जान लगेगा झटका

Top 10 Tv एक्टर्स की लिस्ट में रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी को पछाड़ ये हसीना बनी नंबर वन, नाम जान लगेगा झटका

टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट हर बार की तरह इस बार भी सामने आ चुकी है. हालांकि, रुपाली गांगुली को इस बार नंबर वन का पोजिशन हासिल नहीं हुआ है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन से स्टार्स शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 12:37 PM (IST)
टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट हर बार की तरह इस बार भी सामने आ चुकी है. हालांकि, रुपाली गांगुली को इस बार नंबर वन का पोजिशन हासिल नहीं हुआ है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन से स्टार्स शामिल हैं.

हर हफ्ते टॉप 10 टीवी एक्टर्स की लिस्ट सामने आती है. ज्यादातर रुपाली गांगुली को नंबर वन पर देखा जाता है. लेकिन, इस हफ्ते लिस्ट में काफी उलटफेर हुआ है. रुपाली को नंबर वन की गद्दी नहीं मिली और स्मृति ईरानी भी टॉप 5 से बाहर हैं.

1/10
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली समृद्धि शुक्ला इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं. ऐसे में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में नंबर वन पर समृद्धि शुक्ला ही हैं.
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली समृद्धि शुक्ला इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं. ऐसे में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में नंबर वन पर समृद्धि शुक्ला ही हैं.
2/10
टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर रोहित पुरोहित का नाम शामिल है. इस दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित को अरमान पोद्दार की भूमिका में देखा जा रहा है. फैंस उनके कैरेक्टर को खूब पसंद कर रहे हैं.
टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 2 पर रोहित पुरोहित का नाम शामिल है. इस दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित को अरमान पोद्दार की भूमिका में देखा जा रहा है. फैंस उनके कैरेक्टर को खूब पसंद कर रहे हैं.
3/10
इस बार रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी में गिरावट देखने को मिल रही है. इस लिस्ट में रुपाली ने नंबर तीन की गद्दी हासिल की है. हालांकि, अनुपमा सीरियल में दर्शक रुपाली को खूब पसंद कर रहे हैं.
इस बार रुपाली गांगुली की पॉपुलैरिटी में गिरावट देखने को मिल रही है. इस लिस्ट में रुपाली ने नंबर तीन की गद्दी हासिल की है. हालांकि, अनुपमा सीरियल में दर्शक रुपाली को खूब पसंद कर रहे हैं.
4/10
सुंबुल तौकीर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. इन दिनों एक्ट्रेस को इत्ती सी खुशी सीरियल में देखा जा रहा है. इमली सीरियल से एक्ट्रेस ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.
सुंबुल तौकीर खान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. इन दिनों एक्ट्रेस को इत्ती सी खुशी सीरियल में देखा जा रहा है. इमली सीरियल से एक्ट्रेस ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.
5/10
इन दिनों बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज को देखा जा रहा है. वो टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 5 पर आए हैं.
इन दिनों बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज को देखा जा रहा है. वो टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में नंबर 5 पर आए हैं.
6/10
अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.गौरव इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. टॉप 10 की लिस्ट में एक्टर ने छठा स्थान हासिल किया है.
अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.गौरव इन दिनों बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं. टॉप 10 की लिस्ट में एक्टर ने छठा स्थान हासिल किया है.
7/10
बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं अशनूर कौर ने इस लिस्ट में सातवां स्थान हासिल किया है. बिग बॉस में अशनूर को काफी पसंद किया जा रहा है.
बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं अशनूर कौर ने इस लिस्ट में सातवां स्थान हासिल किया है. बिग बॉस में अशनूर को काफी पसंद किया जा रहा है.
8/10
टॉप 10 की लिस्ट में आयशा सिंह ने 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है. इन दिनों एक्ट्रेस को मन्नत सीरियल में देखा जा रहा है. इस शो में उनकी एक्टिंग खूब सराही जा रही है.
टॉप 10 की लिस्ट में आयशा सिंह ने 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है. इन दिनों एक्ट्रेस को मन्नत सीरियल में देखा जा रहा है. इस शो में उनकी एक्टिंग खूब सराही जा रही है.
9/10
टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में बसीर अली का भी नाम देखने को मिल रहा है. इन दिनों एक्टर सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं.
टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में बसीर अली का भी नाम देखने को मिल रहा है. इन दिनों एक्टर सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में नजर आ रहे हैं.
10/10
इस लिस्ट में आखिरी पायदान यानी दशवें नंबर पर हैं स्मृति ईरानी. एक बार फिर स्मृति तुलसी बनकर लोगों के दिलों को जीत रही हैं.
इस लिस्ट में आखिरी पायदान यानी दशवें नंबर पर हैं स्मृति ईरानी. एक बार फिर स्मृति तुलसी बनकर लोगों के दिलों को जीत रही हैं.
Published at : 15 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Samridhii Shukla Top 10 Tv Actors

Photo Gallery

View More
