स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली समृद्धि शुक्ला इन दिनों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं. ऐसे में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में नंबर वन पर समृद्धि शुक्ला ही हैं.