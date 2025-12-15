एक्सप्लोरर
कभी महाकाल का भक्त था ये एक्टर, दूसरी शादी से पहले बन बैठा मुस्लिम, 5 वक्त पढ़ता है नमाज
टीवी का ये एक्टर कभी महाकाल का बड़ा भक्त था. पूजा-पाठ में भी एक्टर को काफी यकीन था. लेकिन अचानक से उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम कुबूल कर लिया. अब वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं.
ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि विवियन डीसेना हैं, जिन्हें कलर्स चैनल के पॉपुलर शो शक्ति में देखा गया था. पहले विवियन महादेव के बड़े भक्त थे. धर्म-कर्म पर उन्हें काफी यकीन हुआ करता था. मगर सालों पहले उन्होंने अपनी आस्था बदल ली.
Published at : 15 Dec 2025 08:31 PM (IST)
Tags :Vivian Dsena
