Top 5 Reality Shows On OTT: 'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ नंबर 1 बना ये शो, देखें टॉप 5 की लिस्ट

Top 5 Reality Shows On OTT: इस हफ्ते ओटीटी पर हंसी, ड्रामा, टैलेंट और ट्विस्ट का राज रहा. सबसे ज्यादा देखे गए शोज की लिस्ट में 'बिग बॉस 19' और 'केबीसी 17' को पछाड़ कुकिंग शो ने नंबर 1 पर जगह बनाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 11:07 PM (IST)
ओटीटी पर नॉन-फिक्शन शोज का क्रेज इन दिनों चरम पर है और 8 से 14 दिसंबर के हफ्ते में दर्शकों की पसंद बिल्कुल साफ नजर आई है. आज के दर्शक सिर्फ ड्रामा ही नहीं, बल्कि हंसी, इमोशन, टैलेंट और इंस्पिरेशन भी चाहते हैं. यही वजह है कि इस हफ्ते ऑरमैक्स मीडिया की टॉप-5 लिस्ट में कुकिंग रिएलिटी शो ने बाजी मार ली है.

लाफ्टर शेफ्स सीजन 3

  • इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा लाफ्टर शेफ्स सीजन 3, जिसे करीब 4.8 मिलियन लोगों ने देखा है.
  • इस शो ने यह साबित कर दिया कि जब खाने के साथ हंसी का तड़का लग जाए, तो एंटरटेनमेंट अपने आप डबल हो जाता है.
  • सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स जब किचन में मस्ती करते दिखे, तो फैमिली ऑडियंस खुद को इससे जोड़ पाई.
  • हल्का-फुल्का कॉमेडी टच और मजेदार चैलेंजेस ने इसे इस हफ्ते का सबसे पसंदीदा शो बना दिया.

बिग बॉस सीजन 19

  • दूसरे नंबर पर सलमान खान का रिएलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 19' रहा.
  • शो काफी पहले ही खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी टॉप 5 की लिस्ट में बना हुआ है.
  •  इसकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग आज भी शो को टॉप पर बनाए हुए है.
  • जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे शो को पिछले हफ्ते 4.3 मिलियन व्यूज मिले.

इंडियन आइडल सीजन 16

  • तीसरे पायदान पर 'इंडियन आइडल सीजन 16' ने जगह बनाई है.
  • यहां सिर्फ गाने नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की जर्नी ने ऑडियंस का दिल छू लिया है.
  • शो को पिछले हफ्ते सोनी लिव पर 1.6 मिलियन लोगों ने देखा है.


कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17

  • चौथे नंबर पर 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' रहा, जिसे 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है.
  • अमिताभ बच्चन की होस्टिंग आज भी शो की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है.
  • कंटेस्टेंट्स की रियल लाइफ स्टोरीज और नॉलेज से भरे सवाल दर्शकों को सोचने और जुड़ने पर मजबूर कर देते हैं.


बिग बॉस तमिल सीजन 9 

  • पांचवें नंबर पर 'बिग बॉस तमिल सीजन 9' रहा, जिसे 1.2 मिलियन व्यूअर्स ने देखा.
  • रीजनल ऑडियंस के बीच इस शो का स्ट्रॉन्ग क्रेज साफ दिखाई दिया है.
  • घर के अंदर चल रही स्ट्रैटेजी, कंट्रोवर्सी और लगातार होता ड्रामा दर्शकों को बिंज-वॉच करने पर मजबूर कर गया.
Published at : 15 Dec 2025 11:05 PM (IST)
Tags :
BIGG BOSS SEASON 19 Laughter Chefs Season 3 Kaun Banega Crorepati Season 17
