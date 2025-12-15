ओटीटी पर नॉन-फिक्शन शोज का क्रेज इन दिनों चरम पर है और 8 से 14 दिसंबर के हफ्ते में दर्शकों की पसंद बिल्कुल साफ नजर आई है. आज के दर्शक सिर्फ ड्रामा ही नहीं, बल्कि हंसी, इमोशन, टैलेंट और इंस्पिरेशन भी चाहते हैं. यही वजह है कि इस हफ्ते ऑरमैक्स मीडिया की टॉप-5 लिस्ट में कुकिंग रिएलिटी शो ने बाजी मार ली है.

लाफ्टर शेफ्स सीजन 3

इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहा लाफ्टर शेफ्स सीजन 3, जिसे करीब 4.8 मिलियन लोगों ने देखा है.

इस शो ने यह साबित कर दिया कि जब खाने के साथ हंसी का तड़का लग जाए, तो एंटरटेनमेंट अपने आप डबल हो जाता है.

सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स जब किचन में मस्ती करते दिखे, तो फैमिली ऑडियंस खुद को इससे जोड़ पाई.

हल्का-फुल्का कॉमेडी टच और मजेदार चैलेंजेस ने इसे इस हफ्ते का सबसे पसंदीदा शो बना दिया.





बिग बॉस सीजन 19

दूसरे नंबर पर सलमान खान का रिएलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 19' रहा.

शो काफी पहले ही खत्म हो चुका है लेकिन अभी भी टॉप 5 की लिस्ट में बना हुआ है.

इसकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग आज भी शो को टॉप पर बनाए हुए है.

जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे शो को पिछले हफ्ते 4.3 मिलियन व्यूज मिले.

इंडियन आइडल सीजन 16

तीसरे पायदान पर 'इंडियन आइडल सीजन 16' ने जगह बनाई है.

यहां सिर्फ गाने नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की जर्नी ने ऑडियंस का दिल छू लिया है.

शो को पिछले हफ्ते सोनी लिव पर 1.6 मिलियन लोगों ने देखा है.





कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17

चौथे नंबर पर 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17' रहा, जिसे 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है.

अमिताभ बच्चन की होस्टिंग आज भी शो की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है.

कंटेस्टेंट्स की रियल लाइफ स्टोरीज और नॉलेज से भरे सवाल दर्शकों को सोचने और जुड़ने पर मजबूर कर देते हैं.





बिग बॉस तमिल सीजन 9